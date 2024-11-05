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Права працівників — які відпустки компенсують під час звільнення

5 листопада 2024 12:41
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Компенсація за невикористані дні відпустки — коли можна отримати гроші
Компенсація за відпустку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кожен працівник в Україні має право на компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Це період вільних від роботи днів, який надається українцям для відновлення сил і безперервного відпочинку. Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше 24 календарних днів за повний відпрацьований рік.

Про те, за які відпустки українці можуть отримати компенсацію в разі звільнення, пояснили в "Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці".

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Які види відпусток підлягають компенсації при звільненні працівника

Згідно зі статтею 24 Закону про відпустки та статтею 83 Кодексу законів про працю, грошова компенсація за невикористані дні відпустки є обов'язковою. Однак при звільненні компенсації підлягають лише два види відпусток.

По-перше, компенсацію можна отримати за невикористані дні щорічної відпустки. Відповідно до статті 4 Закону про відпустки, період щорічного відпочинку для працівників включає:

  • основну відпустку (ст. 6 Закону про відпустки);
  • додаткову відпустку за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки);
  • додаткову відпустку за роботу в шкідливих і важких умовах (ст. 7 Закону про відпустки);
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, такі як додаткова щорічна відпустка за стаж у місцевому самоврядуванні та відпустка за стаж державної служби.

Також компенсацію можна отримати за  відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Це так звана "відпустка на дітей", яка регулюється статтею 19 Закону про відпустки. 

Які види відпусток не компенсують при звільненні

Всі інші види відпусток не підлягають компенсації при звільненні. Однак перед звільненням працівник має можливість використати такі відпустки, як "бойова" або "чорнобильська", скориставшись нормою статті 3 Закону про відпустки.

Якщо ж працівника звільняють за порушення трудової дисципліни, він не має права на використання відпустки перед розірванням трудового договору.

У 2024 році українкам продовжують виплату декретних. Цим правом можуть скористатись жінки, які отримали листок непрацездатності в медичному закладі. Відомо, які суми можна отримати та в які терміни проводяться ці виплати.

Військовослужбовці, які не скористалися щорічною оплачуваною відпусткою, мають право на компенсацію за невикористані дні. Ця компенсація нараховується за кожен невикористаний день при звільненні.

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