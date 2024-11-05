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Права работников — какие отпуска компенсируют при увольнении

5 ноября 2024 12:41
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Компенсация за неиспользованные дни отпуска — когда можно получить деньги
Компенсация за отпуск. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый работник в Украине имеет право на компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Это период свободных от работы дней, предоставляемый украинцам для восстановления сил и непрерывного отдыха. Продолжительность ежегодного основного отпуска составляет не менее 24 календарных дней за полный отработанный год.

О том, за какие отпуска украинцы могут получить компенсацию в случае увольнения, пояснили в "Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду".

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Какие виды отпусков подлежат компенсации при увольнении работника

Согласно статье 24 Закона об отпусках и статье 83 Кодекса законов о труде, денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска обязательна. Однако при освобождении компенсации подлежат только два вида отпусков.

Во-первых, компенсацию можно получить за неиспользованные дни ежегодного отпуска. В соответствии со статьей 4 Закона об отпусках период ежегодного отдыха для работников включает:

  • основной отпуск (ст. 6 Закона об отпусках);
  • дополнительный отпуск за особый характер труда (ст. 8 Закона об отпусках);
  • дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжелых условиях (ст. 7 Закона об отпусках);
  • другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством, такие как дополнительный ежегодный отпуск за стаж в местном самоуправлении и отпуск за стаж государственной службы.

Также компенсацию можно получить за отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Это так называемый "отпуск на детей", регулируемый статьей 19 Закона об отпусках.

Какие виды отпусков не компенсируют при увольнении

Все остальные виды отпусков не подлежат компенсации при увольнении. Однако перед увольнением работник может использовать такие отпуска, как "боевой" или "чернобыльский", воспользовавшись нормой статьи 3 Закона об отпусках.

Если работника увольняют за нарушение трудовой дисциплины, он не имеет права на использование отпуска перед расторжением трудового договора.

В 2024 году украинкам продолжают выплату декретных. Этим правом могут воспользоваться женщины, получившие больничный лист в медицинском учреждении. Известно, какие суммы можно получить и в какие сроки производятся эти выплаты.

Военнослужащие, не воспользовавшиеся ежегодным оплачиваемым отпуском, имеют право на компенсацию за неиспользованные дни. Эта компенсация начисляется за каждый неиспользованный день при увольнении.

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