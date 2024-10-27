Відпустка для військового - виплати військовослужбовцям, компенсація за відпустку

Військовий у відпустці. Фото: Depositphotos

Військовослужбовці, які не використали щорічну оплачувану відпустку, мають право на компенсацію за відпустку. Вона виплачується у обсязі за кожен невикористаний день під час звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

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Право військового на відпустку

Військовослужбовці, які перебувають на службі у Збройних силах України, мають право на щорічну оплачувану відпустку.

Крім основної, у деяких випадках військовий має право і на додаткову відпустку.

Як нараховується компенсація за відпустку

Якщо військовослужбовець не встиг використати відпустку до кінця своєї служби, то під час процесу звільнення зі Збройних сил України він має право на отримання компенсації за невикористану відпустку.

Компенсація нараховується на кожен невикористаний день відпустки — зокрема, і на дні додаткової відпустки, як учасник бойових дій.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання на фронті, отримують один із чотирьох видів доплат. Розмір доплати коливається від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця.

Також ми писали раніше про те, від чого залежить нарахування зарплат військовим.