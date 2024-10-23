Зарплати ЗСУ 2024 - як нараховується оплата військовому

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Розмір зарплати військовослужбовців ЗСУ перш за все залежить від займаних ним посад. Крім того, важливе значення має військове звання солдата чи офіцера.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Посада і військове звання

Зарплата військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох нерівномірних частин.

Головними частинами є дві — це:

займана військовослужбовцем посада;

військове звання, яке має військовослужбовець.

Додаткові параметри нарахування

Але під час нарахування зарплати військовим враховуються не тільки ці два основні параметри.

Також беруться до уваги ще й тривалість, інтенсивність та конкретні умови військової служби.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання на фронті, отримують один із чотирьох видів доплат. Розмір доплати коливається від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця.

Також ми повідомляли, чому можуть затримуватися виплати військовослужбовцям.