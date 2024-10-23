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Размер зарплаты в ВСУ — от чего зависит начисление

23 октября 2024 07:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зарплаты ВСУ 2024 - как начисляется оплата военному
Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Размер зарплаты военнослужащих ВСУ, прежде всего, зависит от занимаемых им должностей. Кроме того, важное значение имеет воинское звание солдата или офицера.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Должность и воинское звание

Зарплата военнослужащих Вооруженных Сил Украины состоит из нескольких неравномерных частей.

Главными частями являются две — это:

  • занимаемая военнослужащим должность;
  • воинское звание, имеющее военнослужащий.

Дополнительные параметры начисления

Но при начислении зарплаты военным учитываются не только эти два основных параметра.

Также принимаются во внимание продолжительность, интенсивность и конкретные условия военной службы.

Напомним, что военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, почему могут задерживаться выплаты военнослужащим.

военнослужащие ВСУ военные финансы зарплата

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