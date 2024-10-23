Зарплаты ВСУ 2024 - как начисляется оплата военному

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Размер зарплаты военнослужащих ВСУ, прежде всего, зависит от занимаемых им должностей. Кроме того, важное значение имеет воинское звание солдата или офицера.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Должность и воинское звание

Зарплата военнослужащих Вооруженных Сил Украины состоит из нескольких неравномерных частей.

Главными частями являются две — это:

занимаемая военнослужащим должность;

воинское звание, имеющее военнослужащий.

Дополнительные параметры начисления

Но при начислении зарплаты военным учитываются не только эти два основных параметра.

Также принимаются во внимание продолжительность, интенсивность и конкретные условия военной службы.

Напомним, что военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, почему могут задерживаться выплаты военнослужащим.