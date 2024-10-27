Отпуск для военного – выплаты военнослужащим, компенсация за отпуск

Компенсация за отпуск — имеет ли военный такое право
Военнослужащие, не использовавшие ежегодный оплачиваемый отпуск, имеют право на компенсацию за отпуск. Она выплачивается в объеме за каждый неиспользованный день во время увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Право военного на отпуск
Военнослужащие, которые находятся на службе в Вооруженных силах Украины, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Кроме основного, в некоторых случаях военный имеет право и на дополнительный отпуск.
Как начисляется компенсация за отпуск
Если военнослужащий не успел использовать отпуск до конца своей службы, то в процессе увольнения из Вооруженных сил Украины он имеет право на получение компенсации за неиспользованный отпуск.
Компенсация начисляется на каждый неиспользованный день отпуска — в частности, и на дни дополнительного отпуска как участник боевых действий.
Напомним, что военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.
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