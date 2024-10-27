Отпуск для военного – выплаты военнослужащим, компенсация за отпуск

Военный в отпуске. Фото: Depositphotos

Военнослужащие, не использовавшие ежегодный оплачиваемый отпуск, имеют право на компенсацию за отпуск. Она выплачивается в объеме за каждый неиспользованный день во время увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Право военного на отпуск

Военнослужащие, которые находятся на службе в Вооруженных силах Украины, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Кроме основного, в некоторых случаях военный имеет право и на дополнительный отпуск.

Как начисляется компенсация за отпуск

Если военнослужащий не успел использовать отпуск до конца своей службы, то в процессе увольнения из Вооруженных сил Украины он имеет право на получение компенсации за неиспользованный отпуск.

Компенсация начисляется на каждый неиспользованный день отпуска — в частности, и на дни дополнительного отпуска как участник боевых действий.

Напомним, что военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

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