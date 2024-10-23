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Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

23 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Є декілька причин, за якими боєць ЗСУ може звільнитись зі служби й отримати виплати
Військові документи та жетон. Ілюстраційне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Бійці ЗСУ згідно з українським законодавством, мають право у деяких випадках  звільнитися зі служби. Для цього треба подати документи командуванню і треба брати до уваги декілька основних факторів, які впливають на позитивне рішення цього питання.  

Про тонкощі звільнення з лав ЗСУ РБК-Україна розпитала юриста військового права Данила Гончаренка.

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З яких причин можна звільнитись зі служби

Юрист зазначає, що звільнитися можна за станом здоровʼя, при особливих та сімейних обставинах. Також військовий може звільнитись, якщо закінчився строк контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

Процедура передбачає подачу документів, які підтверджують неналежний стан здоров'я людини або ж особливі сімейні обставини, які не дозволяють залишатись у війську.

"У звʼязку з поганим станом здоровʼя людину можуть "списати" за рішенням МСЕК про отримання військовим групи інвалідності від ІІІ до І або ж за рішенням Військової лікарської комісії. Щодо особливих обставин — особа може бути звільнена від виконання військового обовʼязку у звʼязку зі звільненням з полону", — зазначає юрист.

Також серед сімейних обставин присутні звільнення через інвалідність дружини, наявність трьох дітей в особи, потребу доглядати за матірʼю з інвалідністю.

Ще однією особистою причиною може стати смерть дружини чи чоловіка, якщо у пари залишаються неповнолітні діти, або ж розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або декілька дітей.

Як довго йде процес звільнення зі служби

Юрист наголошує, що військовий повинен написати рапорт, подати його та дочекатися на рішення щодо нього. Цей рапорт можуть розглядати не довше 14 днів з дня подання. Сам процес звільнення займає близько місяця, якщо військова частина не затягує розгляд рапорту.

Щоб не отримати відмову на підставі відсутності якихось документів, треба ретельно зібрати повний їх пакет. Рапорт також має бути з дотриманням вимог та форми, тому його зразок варто взяти на офіційних ресурсах Міністерства оборони України. 

При звільненні військовослужбовець має право на отримання всіх виплат, передбачених законодавством.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мобілізованим військовослужбовцям передбачена одноразова грошова допомога під час укладення першого контракту. Відомо, які діють правила та розмір допомоги.

Також ми повідомляли, виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн призначена для військових, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Кошти нараховуються за кожні 30 днів служби.

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