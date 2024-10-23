Есть несколько причин, по которым боец ВСУ может уволиться со службы и получить выплаты

Военные документы и жетон. Иллюстрационное фото: Новини.LIVE

Бойцы ВСУ согласно украинскому законодательству имеют право в некоторых случаях уволиться со службы. Для этого нужно подать документы командованию и принимать во внимание несколько основных факторов, влияющих на положительное решение этого вопроса.

О тонкостях увольнения из рядов ВСУ РБК-Украина расспросила юриста военного права Даниила Гончаренко.

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По каким причинам можно уволиться со службы

Юрист отмечает, что уволиться можно по состоянию здоровья, при особых и семейных обстоятельствах. Также военный может уволиться, если истек срок контракта, заключенного во время действия военного положения.

Процедура предусматривает подачу документов, подтверждающих ненадлежащее состояние здоровья человека или особые семейные обстоятельства, не позволяющие оставаться в армии.

"В связи с плохим состоянием здоровья человека могут "списать" по решению МСЭК о получении военным группы инвалидности от III до I или же по решению Военной врачебной комиссии. Относительно особых обстоятельств — лицо может быть освобождено от исполнения воинской обязанности в связи с освобождением из плена", — отмечает юрист.

Также среди семейных обстоятельств присутствуют увольнения из-за инвалидности жены, наличие троих детей у человека, потребность ухаживать за матерью с инвалидностью.

Еще одной личной причиной может стать смерть жены или мужа, если у пары остаются несовершеннолетние дети, или расторжение брака, если на воспитании военнослужащего остались согласно решению суда один несовершеннолетний ребенок или несколько детей.

Как долго идет процесс увольнения со службы

Юрист отмечает, что военный должен написать рапорт, подать его и дождаться решения по нему. Этот рапорт может рассматриваться не дольше 14 дней со дня представления. Сам процесс увольнения занимает около месяца, если военная часть не затягивает рассмотрение рапорта.

Чтобы не получить отказ на основании отсутствия каких-либо документов, нужно тщательно собрать полный пакет. Рапорт должен быть с соблюдением требований и формы, поэтому его образец следует взять на официальных ресурсах Министерства обороны Украины.

При увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, предусмотренных законодательством.

Что еще стоит знать

Напомним, мобилизованным военнослужащим предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта. Известно, какие правила и размер помощи действуют.

Также мы сообщали, выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн предназначена для военных, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Денежные средства начисляются за каждые 30 дней службы.