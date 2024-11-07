Штрафы для работодателей – как наказывают за зарплаты в конвертах

Калькулятор и украинские гривны. Фото: УНИАН

Желание работодателей избежать уплаты налогов за наемных сотрудников может обернуться потерей внушительной суммы. Несоблюдения требований трудового законодательства наказывается серьезными штрафами. Так называемые зарплаты "в конвертах" могут негативно отразиться на финансовом положении предпринимателя.

Какое наказание грозит украинцам, прописано в Кодексе законов о труде.

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Штраф за зарплаты "в конвертах"

Некоторые работодатели пытаются воспользоваться лазейками во избежание налоговой нагрузки. Для этого они не оформляют трудовые договоры, выплачивают часть зарплаты или полный заработок сотрудников неофициально, не отражают доходы персонала в декларациях и т.д.

Учитывая, что в этом году правительство запланировало повысить военный сбор с 1,5% до 5%, это еще больше повлияет на финансовые возможности работодателей. Эксперты полагают, что новые налоги заставят часть предпринимателей перейти в "тень". И хотя законопроект до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский, этого ожидают в ближайшее время.

Другими словами, случаев выплаты зарплаты "в конвертах" может прибавиться. Но работодатели должны знать, что такие нарушения трудового законодательства влекут большие финансовые санкции. Статьей 265 Кодекса законов о труде предусмотрена такая ответственность для недобросовестных представителей бизнеса:

за допуск человека к работе без оформления трудового договора, трудоустройство на неполное рабочее время с исполнением обязанностей в течение полного дня, выплата заработка без начисления налогов и сборов (фактически, зарплаты "в конвертах") — штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты (80 000 грн в 2024 году);

за повторное нарушение в течение двух лет — штраф в тридцатикратном размере МЗП (240 000 грн);

за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты на месяц и больше, начисление денег не в полном объеме — штраф 24 000 грн;

за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда — штраф 16 000 грн;

за нарушение других требований трудового законодательства — штраф 8 000 грн.

Отметим, что указанные суммы увеличивают в прогрессии в зависимости от количества сотрудников, права которых нарушили. То есть, за каждого человека, которому выплачивали зарплату "в конвертах", придется отдать 80 000 грн. Выходит, потенциальные штрафы намного больше расходов, понесенных из-за официального трудоустройства и налоговых обязательств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешено официально брать на работу несовершеннолетних. Подростков обеспечили многими льготами и привилегиями на работе, например, они должны работать меньше, но получать зарплату на одном уровне со взрослыми коллегами.

Также мы писали, что все работники имеют право на выплату компенсации за неиспользованные дни обязательного ежегодного отпуска. Украинцев обеспечили минимум 24 днями отдыха за полный отработанный год.