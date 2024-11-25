Штрафы на работе – как могут наказывать сотрудников

Пустой кошелек. Фото: Pexels

Многие работодатели готовы применять штрафные санкции в случае нарушения трудовой дисциплины. Однако устанавливать для сотрудников финансовые наказания запрещено украинским законодательством. Инспекторы труда могут расценить штрафы как нарушение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о штрафах на работе.

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Согласно статье 147 Кодекса законов о труде, в случае нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить к подчиненному одну из мер взыскания:

выговор;

увольнение.

Другими уставами и положениями предусмотрены отдельные виды дисциплинарного взыскания, например, представителей орана прокуратуры могут понизить в должности. Однако штрафы как мера наказания за нарушение в законах не прописаны.

"Нужно сделать юридический вывод: исследовав нормативную базу и проведя анализ документов, можно отметить, что законодательством не предусматривается такой вид дисциплинарного взыскания, как штраф для работника", — констатировали специалисты юридического маркетплейса "Консультант".

Один штраф таки существует в Кодексе об административных правонарушениях (статья 188-4): работника могут наказать за невыполнение требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны труда, об устранении нарушений закона об охране труда или создании препятствий для деятельности этих органов. Сумма — от 6 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 102 до 170 грн).

Материальная ответственность сотрудника

Кодексом законов о труде предусмотрена материальная ответственность на предприятии при нанесении прямого вреда. Тогда физическое лицо будет вынуждено возместить ущерб, но размер компенсации не может превышать среднего месячного заработка виновника.

Возмещения в полном объеме не избежать, если сотрудник находился в нетрезвом состоянии или намеренно повредил материалы, продукцию, оборудование и т.д. В редких случаях наступает неполная или коллективная материальная ответственность.

Напомним, некоторые работодатели готовы не оформлять наемных сотрудников во избежание уплаты налогов. Однако это считается нарушением законодательства о труде и чревато предпринимателям крупными штрафными санкциями.

Также мы писали, что представители бизнеса могут выплачивать наемным работникам "зарплаты в конвертах". Так они хотят уменьшить финансовое бремя в виде налоговых обязательств. Но неоформление трудовых отношений карается значительными штрафами.