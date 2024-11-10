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Заплатять дорого — як штрафують ФОПів за неоформлених працівників

10 листопада 2024 12:50
Володимир Мололкін - редактор
Штрафи за неоформлених працівників — які суми та наслідки для ФОП у 2024 році
Українські гроші. Фото: Depositphotos
Володимир Мололкін - редактор

В Україні вже тривалий час триває боротьба з "тіньовим" бізнесом. Але є підприємці, які не хочуть укладати трудові договори, оскільки не бажають платити податки за найманих працівників, попри високі штрафи. Іншими словами, вони неофіційно наймають працівників, що є значним порушенням законодавства.

Які штрафи передбачені за неоформлений персонал, визначено в Кодексі законів про працю.

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Стаття 265 КЗпП містить деталі порушень і покарання. Вони стосуються людей, які працюють у державних і місцевих органах влади, а також підприємств, установ і організацій різних форм власності.

На відміну від адміністративно-господарських покарань, штрафи, зазначені в Кодексі, є фінансовими санкціями. Це означає, що неоподаткований мінімум не використовується для визначення сум. Трудовим законодавством враховується розмір мінімальної заробітної плати, яка станом на листопад 2024 року становить 8000 грн.

Коли роботодавці використовують неоформлену найману працю, їм загрожує штраф у розмірі 10 МЗП, тобто 80 000 грн. Таким чином, санкції поступово збільшуються відповідно до того, скільки людей працює неофіційно. Приблизно таку ж суму необхідно буде сплатити за:

  • оформлення на неповний робочий день чи з нефіксованим часом у разі фактичного виконання посадових обов’язків протягом усього дня;
  • виплату заробітної плати без нарахування єдиного соціального внеску чи інших податків.

Якщо підприємець повторно порушив закон протягом двох років, йому призначать штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати, яка була дійсною на момент порушення, тобто 240 000 грн.

Отже, набагато вигідніше регулярно сплачувати податки за співробітників, ніж просто втратити гроші за неофіційне оформлення.

Нагадаємо, бажання роботодавців уникнути сплати податків за найманих працівників може призвести до великих втрат. Невиконання законів про працю карається серйозними штрафами. Підприємці можуть погіршити своє фінансове становище через так звані зарплати "в конвертах".

Також ми писали, що про відповідальність за корупційні злочини розповів Сергій Гупяк, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Зокрема, він пояснив, у яких випадках застосовуються штрафи за хабарництво.

ФОП бізнес штрафи підприємці трудове право

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