Штрафи для підприємців – за які помилки часто карають ФОПів та суми у 2024 році

Підрахунок штрафу на калькуляторі та податкові документи. Фото: Pexels

Ведення підприємницької діяльності може супроводжуватися серйозними фінансовими санкціями. За банальні помилки ФОПів штрафують, причому суми немаленькі. Наприклад, покарання не забариться через невчасну подачу декларації та сплату податків.

За які помилки часто штрафують підприємців, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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За що можна отримати штраф

Вимоги до роботи представників бізнесу прописані в Податковому кодексі. Там міститься інформація про правила ведення господарської діяльності, окреслені обов’язки ФОПів щодо використання реєстратора розрахункових операцій, звітування перед контролюючим органом тощо.

Необхідно слідкувати за собою, інакше доведеться сплачувати не лише штраф, але й пеню за прострочення платежів. У 2024 році діють такі фінансові санкції для фізичних осіб-підприємців:

невчасне подання декларацій чи протермінування сплати податків — 340 грн;

повторне порушення строку подання звітності протягом року — 1 020 грн;

невчасна сплата єдиного податку — 50% від суми боргу (для ФОПів 1 та 2 групи), 5% від суми (для ФОПів 3 групи);

відсутність реєстрації РРО/ПРРО — 100% вартості проданих без касового апарату товарів;

неведення обліку товарних залишків — 100% проданої продукції (актуально для бізнесу, що займається продажем ювелірних виробів, підакцизних товарів, медичних засобів);

відсутність первинної документації — 120 грн (за повторне порушення протягом року — 2 040 грн);

робота без офіційного оформлення найманих працівників — 10 мінімальних зарплат (80 000 грн за кожного такого співробітника);

ведення бізнесу без відкриття ФОП — від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією майна.

Що стосується єдиного соціального внеску, то сплата за себе наразі добровільна. Хоча передбачається, що з 2025 року ФОПам доведеться вносити регулярні платежі. Для підприємців, які виплачують зарплати найманим працівникам, штраф за несвоєчасне покриття ЄСВ становить 20% від суми. А пеню нараховують у розмірі 0,1% від суми несплати за кожний день прострочення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розширило функціонал сервісу "е-Підприємець". Для користувачів додали 5 нових послуг, зокрема заяви про реєстрацію касового апарату і повідомлення про найм співробітників.

Також ми писали, що ФОПи повинні слідкувати за датами, аби не пропустити граничний термін сплати податків і подання звітності. Для зручності рекомендується користуватися спеціальним календарем, який містить нагадування про наближення строків.