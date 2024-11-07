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Коли треба платити податки і звітувати — календар на листопад

7 листопада 2024 12:26
Єлизавета Супівська - редактор
Календар для ФОП – коли сплачувати податки в листопаді та подавати декларації
Українці повинні вчасно сплачувати податки. Фото: zak.tax.gov.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Протермінування сплати податків і подання звітності тягне за собою штрафи для фізичних осіб-підприємців. Необхідно слідкувати за датами і вчасно виконувати податкові зобов’язання, аби не виникало проблем із контролюючим органом. В цьому допоможе спеціальний календар граничних дат.

Державна податкова служба опублікувала такий календар на листопад 2024 року.

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Коли потрібно подати декларації

Цього місяця українці повинні подати чимало звітності. До понеділка, 11 листопада, треба подати до ДПС такі документи:

  • декларацію екологічного податку за ІIІ квартал;
  • декларацію платника єдиного податку 3 групи за три квартали 2024 року;
  • декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;
  • звіти про обсяги виробництва та обігу спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формами № 1-ВП і № 1-ОП за жовтень;
  • податковим агентам і платникам єдиного внеску — розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІІ квартал;
  • спрощену декларацію з податку на додану вартість за IІІ квартал (нерезидентам, які постачають фізичним особам електронні послуги);
  • декларацію з податку на прибуток підприємств за три квартали;
  • розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за три квартали (для державних унітарних підприємств та їх об’єднань);
  • декларацію з ренти за IІІ квартал з розрахунком плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води та лісових ресурсів;
  • декларацію з туристичного збору за ІIІ квартал.

Це не повний список документів, які треба подати в листопаді. До 15 числа поточного місяця необхідно відправити звіт про використання книг обліку розрахункових операцій за жовтень, а також довідку про використані розрахункові книжки за минулий місяць.

20 листопада настане гранична дата для подання декларації з ренти за жовтень з розрахунком плати за користування радіочастотним ресурсом, надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за транспортування нафти і нафтопродуктів, за транзит аміаку українськими трубопроводами.

Інші документи, які контролюючий орган чекає до 20 листопада, включають декларацію з плати за землю (крім громадян) за жовтень і звітність з податку на додану вартість за жовтень.

Останній день для сплати податків

Дедлайн для більшості податкових зобов’язань припадає на 19 листопада. Це гранична дата для сплати:

  • екологічного податку за ІІІ квартал;
  • єдиного податку за ІІІ квартал юридичними особами та ФОПами 3 групи;
  • збору за місця для паркування транспортних засобів за IІІ квартал;
  • податку на прибуток підприємства за три квартали;
  • податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IІІ квартал;
  • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за три квартали;
  • ренти за користування надрами для видобування корисних копалин (без вуглеводної сировини) за ІIІ квартал, за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води і лісових ресурсів;
  • туристичного збору за IІІ квартал.

20 листопада буде останній день для сплати авансового внеску з єдиного податку за листопад ФОПами на спрощеній системі 1 та 2 груп, а також сплати єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). Вони можуть покрити зобов’язання з ЄСВ за жовтень до 28 листопада.

Нарешті, до 29 листопада треба заплатити авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які займаються обміном іноземних валют (за листопад 2024 року).

Нагадаємо, в законопроєкті про Державний бюджет на 2025 рік прописали скасування важливої воєнної пільги. Передбачається, що з наступного року для ФОПів повернуть обов’язок сплачувати ЄСВ за себе.

Також ми писали, що контролюючі органи можуть стягувати кошти з недобросовісних платників податків без звернення в суд. Адже обов’язком громадян є вчасна сплата податків і зборів, згідно з нормами законодавства.

ФОП підприємці податки календар декларація

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02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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