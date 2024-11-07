Календар для ФОП – коли сплачувати податки в листопаді та подавати декларації

Коли треба платити податки і звітувати — календар на листопад
Протермінування сплати податків і подання звітності тягне за собою штрафи для фізичних осіб-підприємців. Необхідно слідкувати за датами і вчасно виконувати податкові зобов’язання, аби не виникало проблем із контролюючим органом. В цьому допоможе спеціальний календар граничних дат.
Державна податкова служба опублікувала такий календар на листопад 2024 року.
Коли потрібно подати декларації
Цього місяця українці повинні подати чимало звітності. До понеділка, 11 листопада, треба подати до ДПС такі документи:
- декларацію екологічного податку за ІIІ квартал;
- декларацію платника єдиного податку 3 групи за три квартали 2024 року;
- декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;
- звіти про обсяги виробництва та обігу спирту, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формами № 1-ВП і № 1-ОП за жовтень;
- податковим агентам і платникам єдиного внеску — розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІІ квартал;
- спрощену декларацію з податку на додану вартість за IІІ квартал (нерезидентам, які постачають фізичним особам електронні послуги);
- декларацію з податку на прибуток підприємств за три квартали;
- розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за три квартали (для державних унітарних підприємств та їх об’єднань);
- декларацію з ренти за IІІ квартал з розрахунком плати за користування надрами для видобування корисних копалин (без вуглеводної сировини), за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води та лісових ресурсів;
- декларацію з туристичного збору за ІIІ квартал.
Це не повний список документів, які треба подати в листопаді. До 15 числа поточного місяця необхідно відправити звіт про використання книг обліку розрахункових операцій за жовтень, а також довідку про використані розрахункові книжки за минулий місяць.
20 листопада настане гранична дата для подання декларації з ренти за жовтень з розрахунком плати за користування радіочастотним ресурсом, надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, за транспортування нафти і нафтопродуктів, за транзит аміаку українськими трубопроводами.
Інші документи, які контролюючий орган чекає до 20 листопада, включають декларацію з плати за землю (крім громадян) за жовтень і звітність з податку на додану вартість за жовтень.
Останній день для сплати податків
Дедлайн для більшості податкових зобов’язань припадає на 19 листопада. Це гранична дата для сплати:
- екологічного податку за ІІІ квартал;
- єдиного податку за ІІІ квартал юридичними особами та ФОПами 3 групи;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за IІІ квартал;
- податку на прибуток підприємства за три квартали;
- податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IІІ квартал;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за три квартали;
- ренти за користування надрами для видобування корисних копалин (без вуглеводної сировини) за ІIІ квартал, за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води і лісових ресурсів;
- туристичного збору за IІІ квартал.
20 листопада буде останній день для сплати авансового внеску з єдиного податку за листопад ФОПами на спрощеній системі 1 та 2 груп, а також сплати єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). Вони можуть покрити зобов’язання з ЄСВ за жовтень до 28 листопада.
Нарешті, до 29 листопада треба заплатити авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які займаються обміном іноземних валют (за листопад 2024 року).
Нагадаємо, в законопроєкті про Державний бюджет на 2025 рік прописали скасування важливої воєнної пільги. Передбачається, що з наступного року для ФОПів повернуть обов’язок сплачувати ЄСВ за себе.
Також ми писали, що контролюючі органи можуть стягувати кошти з недобросовісних платників податків без звернення в суд. Адже обов’язком громадян є вчасна сплата податків і зборів, згідно з нормами законодавства.
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