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ФОПам приготуватися — що планують робити з ЄСВ у 2025 році

5 листопада 2024 06:22
Єлизавета Супівська - редактор
ЄСВ у 2025 році – що зміниться для українців та яка сума податку
Для українців хочуть повернути ЄСВ у 2025 році. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік містить норму про скасування добровільної сплати єдиного соціального внеску. Це означає, що наступного року ФОПи на прощеній системі оподаткування знову регулярно віддаватимуть кошти в Пенсійний фонд.

Про це йдеться в пояснювальній записці, опублікованій на сайті Верховної Ради.

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Що буде з ЄСВ у 2025 році  

Після початку повномасштабної війни в Україні уряд забезпечив громадян правом за власним бажанням робити внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе. Підприємцям дозволили протягом дії воєнного стану і ще 12 місяців після його завершення не сплачувати ЄСВ. Хоча відсутність платежів означає призупинення нарахування робочого стажу.

В законопроєкті Державного бюджету на 2025 рік зазначено, що з 1 січня таку пільгу скасують. Єдиний соціальний внесок зобов’яжуть покривати:

  • ФОПів на спрощеній системі оподаткування;
  • осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • членів фермерського господарства.

Окрім цього, в Україні планують збільшити розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ — замість 15 мінімальних зарплат встановлять 20. Тобто показник дорівнюватиме не 120 000 грн, а 160 000 грн.

Зауважимо, 31 жовтня парламентарі проголосували за ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож не виключено, що правок у частині про єдиний соціальний внесок не буде, значить, ФОПи будуть змушені робити регулярні внески у Пенсійний фонд за себе.

Який розмір ЄСВ

Суму вираховують з розміру мінімальної заробітної плати. Оскільки у 2025 році не планують змінювати показник, він залишиться на рівні 8 000 грн. Частка ЄСВ становить 22%, отже місячний платіж — 1 760 грн. Саме стільки сплачують роботодавці за найманих працівників цьогоріч.

Рішення про повернення єдиного соціального внеску стало причиною бюджетного дефіциту. Для зменшення фінансового тягаря уряд здійснив реформу податкової системи, збільшивши воєнний збір до 5% і встановивши нові податки як для фізичних осіб-підприємців, так і для звичайних громадян.

 Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк назвав проєкт державного бюджету на 2025 рік "непоганим". За його словами, він не передбачає збільшення податкового навантаження.

Також ми писали, що Національний банк дав вказівку фінансовим установа повідомляти про потенційне ухилення від податків. Така загроза виникає за умови використання механізмів так званого "дроблення бізнесу".

ФОП підприємці гроші держбюджет податки

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