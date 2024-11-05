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ФЛП приготовиться — что планируют делать с ЕСВ в 2025 году

5 ноября 2024 06:22
Елизавета Супивская - редактор
ЕСВ в 2025 году – что изменится для украинцев и какая сумма налога
Для украинцев хотят вернуть ЕСВ в 2025 году. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Законопроект о Государственном бюджете на 2025 год содержит норму об отмене добровольной уплаты единого социального взноса. Это означает, что в следующем году ФЛП на прощенной системе налогообложения снова будут регулярно отдавать средства в Пенсионный фонд.

Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Верховной Рады.

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Что будет с ЕСВ в 2025 году

После начала полномасштабной войны в Украине правительство обеспечило граждан правом по собственному желанию делать взносы на общеобязательное государственное социальное страхование за себя. Предпринимателям разрешили в течение действия военного положения и еще 12 месяцев после его завершения не платить ЕСВ. Хотя отсутствие платежей означает приостановку начисления рабочего стажа.

В законопроекте Государственного бюджета на 2025 год отмечено, что с 1 января такую льготу отменят. Единый социальный взнос обяжут покрывать:

  • ФЛП на упрощенной системе налогообложения;
  • лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;
  • членов фермерского хозяйства.

Кроме этого, в Украине планируют увеличить размер максимальной величины базы начисления ЕСВ — вместо 15 минимальных зарплат установят 20. То есть показатель будет равен не 120 000 грн, а 160 000 грн.

Отметим, что 31 октября парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Поэтому не исключено, что правок в части о едином социальном взносе не будет, значит, ФЛП будут вынуждены делать регулярные взносы в Пенсионный фонд за себя.

Какой размер ЕСВ

Сумма рассчитывается из размера минимальной заработной платы. Поскольку в 2025 году не планируют менять показатель, он останется на уровне 8 000 грн. Доля ЕСВ составляет 22%, следовательно, месячный платеж — 1 760 грн. Именно столько платят работодатели за наемных сотрудников в этом году.

Решение о возвращении единого социального взноса стало причиной бюджетного дефицита. Для уменьшения финансового бремени правительство провело реформу налоговой системы, увеличив военный сбор до 5% и установив новые налоги как для физических лиц-предпринимателей, так и для обычных граждан.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк назвал проект государственного бюджета на 2025 год "неплохим". По его словам, он не предусматривает увеличения налоговой нагрузки.

Также мы писали, что Национальный банк дал указание финансовым учреждениям сообщать о потенциальном уклонении от налогов. Такая угроза возникает при использовании механизмов так называемого "дробления бизнеса".

ФЛП предприниматели деньги госбюджет налоги

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