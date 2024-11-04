Чи можуть стягнути податковий борг без рішення суду — у ДПС роз'яснили

Кожен зобов'язаний сплачувати податки вчасно. Фото: Pexels

Органи контролю мають право стягувати кошти з недобросовісних платників податків готівкою або з рахунків платників податків у банках без звернення до суду. Кожен зобов'язаний сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Про те, як можуть стягувати податковий борг без рішення суду, повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Київській області.

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Згідно з пунктом 16.1.4 статті 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, визначених цим Кодексом.

У відомстві зазначили, що органи контролю можуть стягувати гроші з недобросовісних платників податків без звернення до суду за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) органу контролю або з готівки платника податків, або з рахунків платника податків у банках.

Зазначене рішення ухвалюється, якщо платник податків не сплатив грошове зобов’язання або пеню, визначені в податкових деклараціях або уточнювальних розрахунках, поданих органу контролю в установлені Кодексом строки за такими умовами:

не сплачується протягом 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку;

відсутність зобов’язань держави повернути платнику податків помилково сплачені гроші або надміру сплачених грошей.

У податковій додали, що негативний вплив накопичення податкового боргу полягає у зниженні фінансування соціально важливих програм, поглибленні трансформаційної кризи й пов’язаної з нею атмосфери соціальної невизначеності та загального невдоволення населення.

Нагадаємо, що НБУ розробив правила для банків і небанківських фінансових установ щодо так званого "дроблення бізнесу". Такі механізми можуть означати створення та впровадження схем ухилення від сплати податків.

Також ми писали, що влада в Україні продовжує оновлювати податкову систему. Розглядається впровадження прогресивного податку на доходи фізосіб і підвищення ставки ПДВ.