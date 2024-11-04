Могут ли взыскать налоговый долг без решения суда — в ГНС разъяснили

Каждый должен платить налоги в срок. Фото: Pexels

Органы контроля имеют право взимать средства с недобросовестных налогоплательщиков наличными деньгами или со счетов налогоплательщиков в банках без обращения в суд. Каждый должен платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

О том, как могут взимать налоговый долг без решения суда, сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области.

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Согласно пункту 16.1.4 статьи 16 Налогового кодекса Украины, налогоплательщик обязан уплачивать налоги и сборы в сроки и в размерах, определенных настоящим Кодексом.

В ведомстве отметили, что органы контроля могут взимать деньги с недобросовестных налогоплательщиков без обращения в суд по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) органа контроля либо с наличных налогоплательщика, либо со счетов налогоплательщика в банках.

Указанное решение принимается, если налогоплательщик не уплатил денежное обязательство или пеню, определенные в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, представленных органу контроля в установленные Кодексом сроки по следующим условиям:

не уплачивается в течение 90 дней, следующих за последним днем предельного срока;

отсутствие обязательств государства вернуть налогоплательщику по ошибке уплаченные деньги или излишне уплаченных денег.

В налоговой добавили, что негативное влияние накопления налогового долга заключается в снижении финансирования социально важных программ, углублении трансформационного кризиса и связанной с ним атмосферы социальной неопределенности и всеобщего недовольства населения.

Напомним, что НБУ разработал правила для банков и небанковских финансовых учреждений по так называемому "дроблению бизнеса". Такие механизмы могут означать создание и внедрение схем уклонения от уплаты налогов.

Также мы писали, что власти в Украине продолжают обновлять налоговую систему. Рассматривается введение прогрессивного налога на доходы физлиц и повышение ставки НДС.