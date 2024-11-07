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Когда платить налоги и подавать отчеты — календарь на ноябрь

7 ноября 2024 12:26
Елизавета Супивская - редактор
Календарь для ФЛП – когда платить налоги в ноябре и подавать декларации
Украинцы должны своевременно уплачивать налоги. Фото: zak.tax.gov.ua
Елизавета Супивская - редактор

Просрочка уплаты налогов и представления отчетности влечет штрафы для физических лиц-предпринимателей. Необходимо следить за датами и выполнять налоговые обязательства, чтобы не возникало проблем с контролирующим органом. В этом поможет специальный календарь предельных дат.

Государственная налоговая служба опубликовала такой календарь на ноябрь 2024 года.

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Когда нужно подать декларации

В этом месяце украинцы должны подать немало отчетности. До понедельника, 11 ноября, нужно отправить в ГНС такие документы:

  • декларацию экологического налога за ІІІ квартал;
  • декларацию плательщика единого налога 3 группы за три квартала 2024 года;
  • декларацию сбора за места для парковки транспортных средств за ІІІ квартал;
  • отчеты об объемах производства и обращения спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, по формам №1-ОП и №1-ОП за октябрь;
  • налоговым агентам и плательщикам единого взноса — расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за ІІІ квартал;
  • упрощенную декларацию по налогу на добавленную стоимость за ІІІ квартал (нерезидентам, поставляющим физическим лицам электронные услуги);
  • декларацию по налогу на прибыль предприятий за три квартала;
  • расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю за три квартала (для государственных унитарных предприятий и их объединений);
  • декларацию по ренте за ІІІ квартал с расчетом платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (без углеводного сырья), за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды и лесных ресурсов;
  • декларацию по туристическому сбору за ІІІ квартал.

Это не полный список документов, которые следует подать в ноябре. До 15 числа текущего месяца необходимо отправить отчет по использованию книг учета расчетных операций за октябрь, а также справку об использованных расчетных книгах за прошлый месяц.

20 ноября наступит предельная дата для подачи декларации по ренте за октябрь с расчетом платы за пользование радиочастотным ресурсом, недрами при добыче углеводородного сырья, за транспортировку нефти и нефтепродуктов, за транзит аммиака украинскими трубопроводами.

Другие документы, которые контролирующий орган ожидает до 20 ноября, включают декларацию по плате за землю (кроме граждан) за октябрь и отчетность по налогу на добавленную стоимость за октябрь.

Последний день для уплаты налогов

Дедлайн для большинства налоговых обязательств приходится на 19 ноября. Это предельная дата для оплаты:

  • экологического налога за ІІІ квартал;
  • единого налога за ІІІ квартал юридическими лицами и ФЛП 3 группы;
  • сбора за места для парковки транспортных средств за ІІІ квартал;
  • налога на прибыль предприятия за три квартала;
  • налога на прибыль предприятий по соглашению о разделе продукции за ІІІ квартал;
  • части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за три квартала;
  • ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (без углеводного сырья) за ІІІ квартал, за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды и лесных ресурсов;
  • туристического сбора за ІІІ квартал.

20 ноября будет последний день для уплаты авансового взноса по единому налогу за ноябрь ФЛП на упрощенной системе 1 и 2 групп, а также уплаты единого социального взноса работодателями за наемных сотрудников (кроме горных предприятий). Они могут покрыть обязательства по ЕСВ за октябрь до 28 ноября.

Наконец, до 29 ноября следует заплатить авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий, занимающихся обменом иностранных валют (за ноябрь 2024 года).

Напомним, в законопроекте о Государственном бюджете на 2025 год прописана отмена важной военной льготы. Предполагается, что со следующего года для ФЛП возвратят обязанность платить ЕСВ за себя.

Также мы писали, что контролирующие органы могут взимать средства с недобросовестных налогоплательщиков без обращения в суд. Ведь обязанностью граждан является своевременная уплата налогов и сборов согласно нормам законодательства.

ФЛП предприниматели налоги календарь декларация

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