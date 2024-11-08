Подсчет штрафа на калькуляторе и налоговые документы. Фото: Pexels

Ведение предпринимательской деятельности может сопровождаться серьезными финансовыми санкциями. За банальные ошибки ФЛП штрафуют, причем суммы немаленькие. Например, наказание не заставит себя ждать из-за несвоевременной подачи декларации и уплаты налогов.

За какие ошибки часто штрафуют предпринимателей, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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За что можно получить штраф

Требования к работе представителей бизнеса прописаны в Налоговом кодексе. Там содержится информация о правилах ведения хозяйственной деятельности, очерчены обязанности ФЛП по использованию регистратора расчетных операций, отчетности перед контролирующим органом и т.д.

Необходимо следить за собой, иначе придется платить не только штраф, но и пеню за просрочку платежей. В 2024 году действуют такие финансовые санкции для физических лиц-предпринимателей:

несвоевременная подача деклараций или просрочка уплаты налогов — 340 грн;

повторное нарушение срока подачи отчетности в течение года — 1 020 грн;

несвоевременная уплата единого налога — 50% от суммы долга (для ФЛП 1 и 2 группы), 5% от суммы (для ФЛП 3 группы);

отсутствие регистрации РРО/ПРРО — 100% стоимости проданных без кассового аппарата товаров;

неведение учета товарных остатков — 100% проданной продукции (актуально для бизнеса, занимающегося продажей ювелирных изделий, подакцизных товаров, медицинских средств);

отсутствие первичной документации — 120 грн (за повторное нарушение в течение года — 2 040 грн);

работа без официального оформления наемных сотрудников — 10 минимальных зарплат (80 000 грн за каждого такого работника);

ведение бизнеса без открытия ФЛП – от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.

Что касается единого социального взноса, то уплата за себя добровольная. Хотя предполагается, что с 2025 года ФЛП придется вносить регулярные платежи. Для предпринимателей, выплачивающих зарплаты наемным сотрудникам, штраф за несвоевременное покрытие ЕСВ составляет 20% от суммы. А пеню начисляют в размере 0,1% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Министерство цифровой трансформации расширило функционал сервиса "е-Предприниматель". Для пользователей добавили 5 новых услуг, в том числе заявление о регистрации кассового аппарата и сообщения о найме сотрудников.

Также мы писали, что ФЛП должны следить за датами, чтобы не упустить предельный срок уплаты налогов и представления отчетности. Для удобства рекомендуется пользоваться специальным календарем, содержащим упоминания о приближении сроков.