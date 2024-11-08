Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ФЛП грозят большие штрафы — за что могут наказать arrow

ФЛП грозят большие штрафы — за что могут наказать

8 ноября 2024 10:58
Елизавета Супивская - редактор
Штрафы для предпринимателей — за какие ошибки часто наказывают ФЛП и суммы в 2024 году
Подсчет штрафа на калькуляторе и налоговые документы. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Ведение предпринимательской деятельности может сопровождаться серьезными финансовыми санкциями. За банальные ошибки ФЛП штрафуют, причем суммы немаленькие. Например, наказание не заставит себя ждать из-за несвоевременной подачи декларации и уплаты налогов.

За какие ошибки часто штрафуют предпринимателей, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Читайте также:

За что можно получить штраф

Требования к работе представителей бизнеса прописаны в Налоговом кодексе. Там содержится информация о правилах ведения хозяйственной деятельности, очерчены обязанности ФЛП по использованию регистратора расчетных операций, отчетности перед контролирующим органом и т.д.

Необходимо следить за собой, иначе придется платить не только штраф, но и пеню за просрочку платежей. В 2024 году действуют такие финансовые санкции для физических лиц-предпринимателей:

  • несвоевременная подача деклараций или просрочка уплаты налогов — 340 грн;
  • повторное нарушение срока подачи отчетности в течение года — 1 020 грн;
  • несвоевременная уплата единого налога — 50% от суммы долга (для ФЛП 1 и 2 группы), 5% от суммы (для ФЛП 3 группы);
  • отсутствие регистрации РРО/ПРРО — 100% стоимости проданных без кассового аппарата товаров;
  • неведение учета товарных остатков — 100% проданной продукции (актуально для бизнеса, занимающегося продажей ювелирных изделий, подакцизных товаров, медицинских средств);
  • отсутствие первичной документации — 120 грн (за повторное нарушение в течение года — 2 040 грн);
  • работа без официального оформления наемных сотрудников — 10 минимальных зарплат (80 000 грн за каждого такого работника);
  • ведение бизнеса без открытия ФЛП – от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.

Что касается единого социального взноса, то уплата за себя добровольная. Хотя предполагается, что с 2025 года ФЛП придется вносить регулярные платежи. Для предпринимателей, выплачивающих зарплаты наемным сотрудникам, штраф за несвоевременное покрытие ЕСВ составляет 20% от суммы. А пеню начисляют в размере 0,1% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Министерство цифровой трансформации расширило функционал сервиса "е-Предприниматель". Для пользователей добавили 5 новых услуг, в том числе заявление о регистрации кассового аппарата и сообщения о найме сотрудников.

Также мы писали, что ФЛП должны следить за датами, чтобы не упустить предельный срок уплаты налогов и представления отчетности. Для удобства рекомендуется пользоваться специальным календарем, содержащим упоминания о приближении сроков.

ФЛП бизнес штрафы предприниматели налоги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:15 Волонтер объяснил, чем опасны новые коррупционные скандалы

12:07 Уничтожены классы, нет окон и дверей — удар по одесской школе

Новость с фото

11:48 Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

11:37 В Киеве обломки дрона повредили электросети — будут ли блэкауты

11:29 В ТЦК объяснили, зачем им одесский активист Стерненко — детали

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:26 Реально ли мобилизовать 160 тысяч человек — Чмут объяснил нюансы

11:22 Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

11:20 На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Помощь в 10,8 тыс. грн — где в Украине будут доступны выплаты

11:10 Общее, с условием или секретное — как выбрать лучшее завещание

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Text

12:11 Драка возле ресторана в Полтаве — в ГБР рассказали о ходе дела

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд