Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Сервіс е-Підприємець оновили — які послуги тепер доступні arrow

Сервіс е-Підприємець оновили — які послуги тепер доступні

5 листопада 2024 16:01
Єлизавета Супівська - редактор
е-Підприємець — які нові послуги доступні українцям
Для українців збільшили кількість послуг в сервісі "е-Підприємець". Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Для потреб українського бізнесу Міністерство цифрової трансформації оновило функціонал комплексного сервісу "е-Підприємець". Тепер користувачам доступні п’ять нових послуг, зокрема заяви про реєстрацію РРО/ПРРО і не тільки.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри в Telegram-каналі.

Читайте також:

Чим можуть скористатися підприємці

Можливості сервісу розширили для максимізації зручності користування. Відтепер українці можуть за допомогою кількох кліків повідомити про нове працевлаштування чи подати заявку про застосування реєстратора розрахункових операцій. Нові послуги презентував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході "Країна е-Підприємців".

Сервіс масштабували такими додатковими можливостями:

  • повідомленням про використання єдиного рахунку;
  • повідомленням про прийняття працівника на роботу;
  • заявою про реєстрацію РРО;
  • заявою про реєстрацію ПРРО;
  • повідомленням про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

"Комплексний сервіс е-Підприємець запустили на порталі Дія пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. Це як єМалятко, тільки для бізнесу. За лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації", — розповіла пресслужба Мінцифри.

Які ще послуги надає е-Підприємець

До оновлення в сервісі було доступно 10 послуг, а станом на 5 листопада 2024 року їх стало 15. Інші можливості включають:

  • реєстрацію ФОП і зміну даних про власний бізнес;
  • реєстрацію ТОВ на підставі модельного статуту, переведення діючого ТОВ на модельний статут;
  • перехід на спрощену систему оподаткування чи податок на додану вартість;
  • відкриття банківського рахунку;
  • подання вакансій до Центру зайнятості;
  • декларування відповідності матеріально-технічної бази до законодавства з питань пожежної безпеки;
  • декларування відповідності матеріально-технічної бази до законодавства з питань охорони праці;
  • декларування потужності операторів ринку харчових продуктів.

Запуск сервісу в Україні значно спростив для підприємців бюрократичні процедури. Якщо раніше процес подання документації займав кілька днів, а то й місяць, то наразі задовольнити більшість бізнес-потреб можна за лічені хвилини. Як відомо, функціонал сервісу будуть надалі розширювати, тож користувачів ще здивують новими послугами.

Нагадаємо, фінансовий сервіс NovaPay почав випускати бізнес-картки для фізичних осіб-підприємців. Українці можуть замовити пластикову картку через мобільний застосунок.

Також ми писали, що ПриватБанк розширив можливості для бізнес-клієнтів. Тепер користувачі можуть відкрити бізнес-рахунки в застосунку "Приват24" для фізичних осіб.

ФОП підприємці онлайн-послуги Дія Мінцифри

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:20 Зеленська назвала розрив оплати праці чоловіків і жінок в Україні

17:13 Магучіх зізналась, які важливі ритуали виконує перед стрибком

17:11 Українців хочуть штрафувати за розведення тварин — деталі

17:09 Комаровський розкритикував ВЛК через мобілізацію п’яниць

17:07 Кримінальні межі — від якої суми крадіжки можна сісти за ґрати

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Термінова новина

17:03 Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові — ОВА

17:01 Кабмін затвердив чергові кадрові зміни — кого звільнено

16:59 За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі

16:45 Зима підступає — якою буде погода у Києві завтра

16:34 На Харківщині Рада виділила кошти для безпечного навчання

17:20 Зеленська назвала розрив оплати праці чоловіків і жінок в Україні

17:13 Магучіх зізналась, які важливі ритуали виконує перед стрибком

17:11 Українців хочуть штрафувати за розведення тварин — деталі

17:09 Комаровський розкритикував ВЛК через мобілізацію п’яниць

17:07 Кримінальні межі — від якої суми крадіжки можна сісти за ґрати

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Термінова новина

17:03 Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові — ОВА

17:01 Кабмін затвердив чергові кадрові зміни — кого звільнено

16:59 За ціною кімнати — як виглядає найдешевша квартира в Одесі

16:45 Зима підступає — якою буде погода у Києві завтра

16:34 На Харківщині Рада виділила кошти для безпечного навчання

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Text

12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

Text

08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині