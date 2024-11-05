е-Підприємець — які нові послуги доступні українцям

Для українців збільшили кількість послуг в сервісі "е-Підприємець". Фото: Pexels

Для потреб українського бізнесу Міністерство цифрової трансформації оновило функціонал комплексного сервісу "е-Підприємець". Тепер користувачам доступні п’ять нових послуг, зокрема заяви про реєстрацію РРО/ПРРО і не тільки.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри в Telegram-каналі.

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Можливості сервісу розширили для максимізації зручності користування. Відтепер українці можуть за допомогою кількох кліків повідомити про нове працевлаштування чи подати заявку про застосування реєстратора розрахункових операцій. Нові послуги презентував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході "Країна е-Підприємців".

Сервіс масштабували такими додатковими можливостями:

повідомленням про використання єдиного рахунку;

повідомленням про прийняття працівника на роботу;

заявою про реєстрацію РРО;

заявою про реєстрацію ПРРО;

повідомленням про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

"Комплексний сервіс е-Підприємець запустили на порталі Дія пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. Це як єМалятко, тільки для бізнесу. За лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації", — розповіла пресслужба Мінцифри.

Які ще послуги надає е-Підприємець

До оновлення в сервісі було доступно 10 послуг, а станом на 5 листопада 2024 року їх стало 15. Інші можливості включають:

реєстрацію ФОП і зміну даних про власний бізнес;

реєстрацію ТОВ на підставі модельного статуту, переведення діючого ТОВ на модельний статут;

перехід на спрощену систему оподаткування чи податок на додану вартість;

відкриття банківського рахунку;

подання вакансій до Центру зайнятості;

декларування відповідності матеріально-технічної бази до законодавства з питань пожежної безпеки;

декларування відповідності матеріально-технічної бази до законодавства з питань охорони праці;

декларування потужності операторів ринку харчових продуктів.

Запуск сервісу в Україні значно спростив для підприємців бюрократичні процедури. Якщо раніше процес подання документації займав кілька днів, а то й місяць, то наразі задовольнити більшість бізнес-потреб можна за лічені хвилини. Як відомо, функціонал сервісу будуть надалі розширювати, тож користувачів ще здивують новими послугами.

Нагадаємо, фінансовий сервіс NovaPay почав випускати бізнес-картки для фізичних осіб-підприємців. Українці можуть замовити пластикову картку через мобільний застосунок.

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