е-Предприниматель — какие новые услуги доступны украинцам

Для украинцев увеличили количество услуг в сервисе "е-Предприниматель". Фото: Pexels

Для нужд украинского бизнеса Министерство цифровой трансформации обновило функционал комплексного сервиса "е-Предприниматель". Теперь пользователям доступны пять новых услуг, в частности заявления о регистрации РРО/ПРРО и не только.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

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Чем могут воспользоваться предприниматели

Возможности сервиса расширили для максимизации удобства пользования. Теперь украинцы могут с помощью нескольких кликов сообщить о новом трудоустройстве или подать заявку о применении регистратора расчетных операций. Новые услуги представил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии "Страна е-Предпринимателей".

Сервис масштабировали такими дополнительными возможностями:

уведомлением об использовании единого счета;

уведомлением о принятии сотрудника на работу;

заявлением о регистрации РРО;

заявлением о регистрации ПРРО;

уведомлением об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

"Комплексный сервис е-Предприниматель запустили на портале Дия пол года назад, и за это время украинцы подали уже 1 870 заявлений. Это как еМалятко, только для бизнеса. За считанные минуты украинцы заказывают все необходимые услуги для ведения бизнеса под ключ — от открытия ФЛП до пожарной декларации", — рассказала пресс-служба Минцифры.

Какие еще услуги предоставляет е-Предприниматель

До обновления в сервисе было доступно 10 услуг , а по состоянию на 5 ноября 2024 года их стало 15. Другие возможности включают:

регистрацию ФЛП и изменение данных о собственном бизнесе;

регистрацию ООО на основании модельного устава, перевод действующего ООО на модельный устав;

переход на упрощенную систему налогообложения или налог на добавленную стоимость;

открытие банковского счета;

предоставление вакансий в Центр занятости;

декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;

декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам охраны труда;

декларирование мощности операторов рынка пищевых продуктов.

Запуск сервиса в Украине значительно упростил для предпринимателей бюрократические процедуры. Если раньше процесс подачи документации занимал несколько дней, а то и месяц, то теперь удовлетворить большинство бизнес-потребностей можно за считанные минуты. Как известно, функционал сервиса будут расширять, поэтому пользователей еще удивят новыми услугами.

Напомним, финансовый сервис NovaPay начал выпускать бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей. Украинцы могут заказать пластиковую карту через мобильное приложение.

Также мы писали, что ПриватБанк расширил возможности для бизнес-клиентов. Теперь пользователи могут открыть бизнес-счета в приложении "Приват24" для физических лиц.