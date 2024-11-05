Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сервис е-Предприниматель обновили — какие услуги теперь доступны arrow

Сервис е-Предприниматель обновили — какие услуги теперь доступны

5 ноября 2024 16:01
Елизавета Супивская - редактор
е-Предприниматель — какие новые услуги доступны украинцам
Для украинцев увеличили количество услуг в сервисе "е-Предприниматель". Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Для нужд украинского бизнеса Министерство цифровой трансформации обновило функционал комплексного сервиса "е-Предприниматель". Теперь пользователям доступны пять новых услуг, в частности заявления о регистрации РРО/ПРРО и не только.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

Читайте также:

Чем могут воспользоваться предприниматели

Возможности сервиса расширили для максимизации удобства пользования. Теперь украинцы могут с помощью нескольких кликов сообщить о новом трудоустройстве или подать заявку о применении регистратора расчетных операций. Новые услуги представил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии "Страна е-Предпринимателей".

Сервис масштабировали такими дополнительными возможностями:

  • уведомлением об использовании единого счета;
  • уведомлением о принятии сотрудника на работу;
  • заявлением о регистрации РРО;
  • заявлением о регистрации ПРРО;
  • уведомлением об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

"Комплексный сервис е-Предприниматель запустили на портале Дия пол года назад, и за это время украинцы подали уже 1 870 заявлений. Это как еМалятко, только для бизнеса. За считанные минуты украинцы заказывают все необходимые услуги для ведения бизнеса под ключ — от открытия ФЛП до пожарной декларации", — рассказала пресс-служба Минцифры.

Какие еще услуги предоставляет е-Предприниматель

До обновления в сервисе было доступно 10 услуг , а по состоянию на 5 ноября 2024 года их стало 15. Другие возможности включают:

  • регистрацию ФЛП и изменение данных о собственном бизнесе;
  • регистрацию ООО на основании модельного устава, перевод действующего ООО на модельный устав;
  • переход на упрощенную систему налогообложения или налог на добавленную стоимость;
  • открытие банковского счета;
  • предоставление вакансий в Центр занятости;
  • декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;
  • декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам охраны труда;
  • декларирование мощности операторов рынка пищевых продуктов.

Запуск сервиса в Украине значительно упростил для предпринимателей бюрократические процедуры. Если раньше процесс подачи документации занимал несколько дней, а то и месяц, то теперь удовлетворить большинство бизнес-потребностей можно за считанные минуты. Как известно, функционал сервиса будут расширять, поэтому пользователей еще удивят новыми услугами.

Напомним, финансовый сервис NovaPay начал выпускать бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей. Украинцы могут заказать пластиковую карту через мобильное приложение.

Также мы писали, что ПриватБанк расширил возможности для бизнес-клиентов. Теперь пользователи могут открыть бизнес-счета в приложении "Приват24" для физических лиц.

ФЛП предприниматели онлайн-услуги Дия Минцифры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:34 На Харьковщине Рада выделила средства для безопасного обучения

16:27 Судьбу Приднестровья определят переговоры между Украиной и РФ

16:20 Львовский университет может отказаться от Telegram — подробности

16:01 Сервис е-Предприниматель обновили — какие услуги теперь доступны

15:43 Жестокая месть — житель Одесчины похитил и убил земляка

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:42 В Киеве мужчины избили девушку из-за замечаний по языку

15:41 Киевский КБК презентовал инновационную упаковку для бутылок

15:26 Сможет ли Украина пройти зиму на собственных запасах газа

15:25 Мобилизация в ноябре — кто из студентов получит повестку

15:22 Педагогу, которая била детей на Львовщине, вынесли приговор

16:34 На Харьковщине Рада выделила средства для безопасного обучения

16:27 Судьбу Приднестровья определят переговоры между Украиной и РФ

16:20 Львовский университет может отказаться от Telegram — подробности

16:01 Сервис е-Предприниматель обновили — какие услуги теперь доступны

15:43 Жестокая месть — житель Одесчины похитил и убил земляка

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:42 В Киеве мужчины избили девушку из-за замечаний по языку

15:41 Киевский КБК презентовал инновационную упаковку для бутылок

15:26 Сможет ли Украина пройти зиму на собственных запасах газа

15:25 Мобилизация в ноябре — кто из студентов получит повестку

15:22 Педагогу, которая била детей на Львовщине, вынесли приговор

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам