е-Предприниматель — какие новые услуги доступны украинцам

Сервис е-Предприниматель обновили — какие услуги теперь доступны
Для нужд украинского бизнеса Министерство цифровой трансформации обновило функционал комплексного сервиса "е-Предприниматель". Теперь пользователям доступны пять новых услуг, в частности заявления о регистрации РРО/ПРРО и не только.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.
Чем могут воспользоваться предприниматели
Возможности сервиса расширили для максимизации удобства пользования. Теперь украинцы могут с помощью нескольких кликов сообщить о новом трудоустройстве или подать заявку о применении регистратора расчетных операций. Новые услуги представил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии "Страна е-Предпринимателей".
Сервис масштабировали такими дополнительными возможностями:
- уведомлением об использовании единого счета;
- уведомлением о принятии сотрудника на работу;
- заявлением о регистрации РРО;
- заявлением о регистрации ПРРО;
- уведомлением об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
"Комплексный сервис е-Предприниматель запустили на портале Дия пол года назад, и за это время украинцы подали уже 1 870 заявлений. Это как еМалятко, только для бизнеса. За считанные минуты украинцы заказывают все необходимые услуги для ведения бизнеса под ключ — от открытия ФЛП до пожарной декларации", — рассказала пресс-служба Минцифры.
Какие еще услуги предоставляет е-Предприниматель
До обновления в сервисе было доступно 10 услуг , а по состоянию на 5 ноября 2024 года их стало 15. Другие возможности включают:
- регистрацию ФЛП и изменение данных о собственном бизнесе;
- регистрацию ООО на основании модельного устава, перевод действующего ООО на модельный устав;
- переход на упрощенную систему налогообложения или налог на добавленную стоимость;
- открытие банковского счета;
- предоставление вакансий в Центр занятости;
- декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;
- декларирование соответствия материально-технической базы законодательству по вопросам охраны труда;
- декларирование мощности операторов рынка пищевых продуктов.
Запуск сервиса в Украине значительно упростил для предпринимателей бюрократические процедуры. Если раньше процесс подачи документации занимал несколько дней, а то и месяц, то теперь удовлетворить большинство бизнес-потребностей можно за считанные минуты. Как известно, функционал сервиса будут расширять, поэтому пользователей еще удивят новыми услугами.
Напомним, финансовый сервис NovaPay начал выпускать бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей. Украинцы могут заказать пластиковую карту через мобильное приложение.
Также мы писали, что ПриватБанк расширил возможности для бизнес-клиентов. Теперь пользователи могут открыть бизнес-счета в приложении "Приват24" для физических лиц.
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