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Заплатят дорого — как штрафуют ФЛП за неоформленных работников

10 ноября 2024 12:50
Владимир Мололкин - редактор
Штрафы за неоформленных работников — какие суммы и последствия для ФЛП в 2024 году
Украинские деньги. Фото: Depositphotos
Владимир Мололкин - редактор

В Украине уже долгое время продолжается борьба с "теневым" бизнесом. Но есть предприниматели, которые не хотят заключать трудовые договоры, поскольку не желают платить налоги за наемных работников, несмотря на высокие штрафы. Иными словами, они неофициально нанимают работников, что является серьезным нарушением законодательства.

Какие штрафы предусмотрены за неоформленный персонал, определено в Кодексе законов о труде.

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Статья 265 КЗоТ содержит детали нарушений и наказания. Они касаются людей, работающих в государственных и местных органах власти, а также предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности.

В отличие от административно-хозяйственных наказаний штрафы, указанные в Кодексе, являются финансовыми санкциями. Это означает, что необлагаемый налогом минимум не используется для определения сумм. Трудовым законодательством учитывается размер минимальной заработной платы, которая на ноябрь 2024 года составляет 8 000 грн.

Когда работодатели используют неоформленный наемный труд, им грозит штраф в размере 10 МЗП, то есть 80 000 грн. Таким образом, санкции постепенно растут в соответствии с тем, сколько людей работает неофициально. Приблизительно такую же сумму необходимо будет уплатить за:

  • оформление на неполный рабочий день или с нефиксированным временем при фактическом исполнении должностных обязанностей в течение всего дня;
  • выплату заработной платы без начисления единого социального взноса или других налогов.

Если предприниматель повторно нарушил закон в течение двух лет, ему назначат штраф в тридцатикратном размере минимальной зарплаты, которая была действительной на момент нарушения, то есть 240 000 грн.

Следовательно, гораздо выгоднее регулярно платить налоги за сотрудников, чем просто потерять деньги за неофициальное оформление.

Напомним, желание работодателей избежать уплаты налогов за наемных работников может привести к большим потерям. Невыполнение законов о труде карается серьезными штрафами. Предприниматели могут ухудшить свое финансовое положение из-за так называемых зарплат в "конвертах".

Также мы писали, что об ответственности за коррупционные преступления рассказал Сергей Гупяк, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). В частности, он объяснил, в каких случаях применяются штрафы за взяточничество.

ФЛП бизнес штрафы предприниматели трудовое право

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