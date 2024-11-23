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Коли вихідні в грудні 2024 — скільки відпочиватимуть українці

23 листопада 2024 06:40
Світлана Зайцева - Редактор
Вихідні в грудні 2024 в Україні — скільки будемо відпочивати
Людина з українським прапором біля календаря на грудень. Фото: Городок.City
Світлана Зайцева - Редактор

Наближається грудень, а це означає закінчення чергового календарного року і новорічні свята, до яких українці починають готуватися заздалегідь. Дізнайтеся, скільки вихідних буде наступного місяця і в які дні можна сміливо відпочивати від роботи або інших рутинних справ.

Новини.LIVE розповідає про вихідні в Україні в грудні 2024 року.

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У грудні всі люди починають готуватися до різних новорічних свят і підбивати підсумки минулого року. Незважаючи на воєнний стан, люди в Україні намагаються знаходити приємні подарунки для найрідніших і готуватися до зимових свят, щоб хоч якось відволіктися від того, що відбувається за вікном.

Женщина с ребенком возле елки
Жінка, яка прикрашає новорічну ялинку з дитиною. Фото: Pinterest

Дізнайтеся, коли в Україні будуть вихідні в останній місяць року і чи будуть святкові дні вихідними в умовах повномасштабної війни, яку 2022 року розв’язала Російська Федерація.

Коли в грудні 2024 року будуть вихідні для українців 

Цього року в грудні громадяни України будуть відпочивати дев’ять днів на місяць. Це дні, які припадають на класичні суботи і неділі, які і так є вихідними за традицією. Так, українці відпочиватимуть у такі дні грудня 2024 року, як:

  • 1 грудня
  • 7 грудня
  • 8 грудня
  • 14 грудня
  • 15 грудня
  • 21 грудня
  • 22 грудня
  • 28 грудня
  • 29 грудня

При цьому, робочих днів у перший зимовий місяць для українців буде 22. 

Календарь
Перелистування сторінок календаря. Фото: Gazeta

Чи будуть свята вихідними в Україні під час війни 

На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення для українців скасовуються додаткові святкові вихідні. Тобто, 25 грудня, а це за новим стилем Різдво, і 31 грудня, а це за традицією переддень Нового року, не будуть під час війни вихідними. Це означає, що ці свята будуть робочими днями.

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні відзначатимуть День Святого Миколая в 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли можна одружуватися в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, в яких кольорах не можна зустрічати Новий рік Дерев’яної Змії 2025.

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