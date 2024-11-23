Вихідні в грудні 2024 в Україні — скільки будемо відпочивати

Коли вихідні в грудні 2024 — скільки відпочиватимуть українці
Наближається грудень, а це означає закінчення чергового календарного року і новорічні свята, до яких українці починають готуватися заздалегідь. Дізнайтеся, скільки вихідних буде наступного місяця і в які дні можна сміливо відпочивати від роботи або інших рутинних справ.
Новини.LIVE розповідає про вихідні в Україні в грудні 2024 року.
У грудні всі люди починають готуватися до різних новорічних свят і підбивати підсумки минулого року. Незважаючи на воєнний стан, люди в Україні намагаються знаходити приємні подарунки для найрідніших і готуватися до зимових свят, щоб хоч якось відволіктися від того, що відбувається за вікном.
Дізнайтеся, коли в Україні будуть вихідні в останній місяць року і чи будуть святкові дні вихідними в умовах повномасштабної війни, яку 2022 року розв’язала Російська Федерація.
Коли в грудні 2024 року будуть вихідні для українців
Цього року в грудні громадяни України будуть відпочивати дев’ять днів на місяць. Це дні, які припадають на класичні суботи і неділі, які і так є вихідними за традицією. Так, українці відпочиватимуть у такі дні грудня 2024 року, як:
- 1 грудня
- 7 грудня
- 8 грудня
- 14 грудня
- 15 грудня
- 21 грудня
- 22 грудня
- 28 грудня
- 29 грудня
При цьому, робочих днів у перший зимовий місяць для українців буде 22.
Чи будуть свята вихідними в Україні під час війни
На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення для українців скасовуються додаткові святкові вихідні. Тобто, 25 грудня, а це за новим стилем Різдво, і 31 грудня, а це за традицією переддень Нового року, не будуть під час війни вихідними. Це означає, що ці свята будуть робочими днями.
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