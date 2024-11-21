Коли краще одружуватися в 2025 році — найкращі дати для весілля

Молодята на весільній фотосесії. Фото: Pinterest

Одруження — це один з найважливіших кроків у житті кожної людини, тому важливо зробити все ідеально, щоб цей день запам’ятався назавжди. Першим кроком на шляху до створення сім’ї є вибір дати, тому необхідно знати, в які дні наступного року можна грати весілля.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для молодят.

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Чи можна одружуватися у високосний рік

Народні повір’я стверджують, що у високосний рік краще не одружуватися, адже можна часто сваритися з другою половинкою і навіть швидко розлучитися. Деякі вірять, що рік, який йде після високосного, вважається вдовинним, тому закохані також можуть розійтися.

Дві обручки на квітах. Фото: Freepik

Однак, кожна закохана пара сама вирішує, чи потрібно їй жити згідно з цими забобонами. Ба більше, церква не забороняє грати весілля, але рекомендує дослухатися до народних повір'їв. Водночас астрологи розповіли, які дати наступного року вважаються найкращими для одруження.

Коли можна зіграти весілля в 2025 році

Астрологи рекомендують обрати місяці та дати, де є цифра два і п’ять, щоб уникнути нещасть і привабити позитивні моменти в життя. Згідно з китайським календарем, символом наступного року є Зелена Дерев’яна Змія, яка вказує на трансформацію і мудрість. Вважається, що ці якості гарно вплинуть на шлюб.

Наречений і наречена на весіллі. Фото: Medium

Наступного року астрологи радять звернути увагу на такі дати для весільних церемоній, як:

Січень — 2, 10 та 25

Лютий — 1, 2, 9 і 26

Квітень — 21

Травень — 2, 8 та 28

Червень — 1, 6, 20 і 22

Липень — 2, 3, 10 та 27

Серпень — 15

Вересень — 2, 20 та 24

Жовтень — 1, 3, 16 та 25

Листопад — 1, 2, 14

Грудень — 27 і 31

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