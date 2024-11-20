Шлюбний договір в Україні — як укласти та що в ньому можна прописати

Наречений підписує документ. Фото: Freepik

Дехто скептично ставиться до шлюбного договору вважаючи, що запорукою щасливого сімейного життя — є любов та довіра, а не юридичні документи. Але, з огляду на статистику розлучень в Україні, все більше громадян почали "страхуватись" за допомогою такого контракту.

Про те, що можна передбачити в шлюбному договорі та як його правильно скласти, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Як скласти шлюбний договір

Шлюбний контракт — це офіційний документ, в якому можна передбачити майнові відносини у родині. Він також регулює права та обов'язки кожного з пари як подружжя або як батьків.

Ця угода стосується виключно майнових питань. Не можна прописати в шлюбному договорі, хто з пари повинен мити посуд, прати або готувати їжу. Також контракт не може стосуватись особистих відносин між подружжям та батьків з дітьми.

Шлюбний договір можу бути укладений за місцем реєстрації шлюбу або проживання одного з подружжя. Він складається у трьох примірниках, які по одному залишаються у:

нотаріуса;

чоловіка;

дружини.

Контракт обов'язково посвідчується нотаріусом, а якщо його укладають неповнолітні, потрібна згода їхніх батьків або законних представників. Він може бути укладений як до реєстрації шлюбу, так і після.

Що можна прописати в шлюбному договорі

Шлюбний контракт в Україні має певні відмінності від своїх аналогів на заході. По суті він не може запропонувати парі нічого більше, крім урегулювання майнових питань, оскільки моральні, етичні та побутові проблеми українське законодавство не здатне розв'язати. У такому договорі можна прописати:

порядок поділу майна на випадок розлучення;

правила проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них, є їхньою спільною власністю або їхніх родичів;

яке майно дружина або чоловік передає для використання на спільні потреби сім’ї, а також що буде з цінностями подарованими у зв’язку з реєстрацією шлюбу;

яке майно, набуте під час шлюбу, буде вважатись спільною або особистою приватною власністю кожного з подружжя;

способи використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей та третіх осіб;

якщо один із подружжя переїжджає в будинок іншого, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним;

подружжя може домовитися про порядок звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї;

умови перебування на утриманні одного з подружжя, незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі.

Фахівці наголошують, що всі важливі питання, такі як матеріальне забезпечення родини, краще вирішити одразу, адже більшість стосунків, як показує судова практика, руйнуються саме через гроші.

Раніше ми писали, що не кожен шлюб здатний витримати випробування часом. А тому краще заздалегідь подбати про оформлення свого майна, щоб потім не ділити все навпіл.

Також ми розповідали, що майно, отримане у спадок, підлягає оподаткуванню. Хоча тут є свої нюанси та виключення.