Поділ майна при розлученні — як не втратити своє при розірванні шлюбу

Жінка повертає обручку чоловіку. Фото: Freepik

Не кожен шлюб витримує випробування часом, що може привести до розлучення. Основним джерелом конфліктів в процесі розірвання шлюбу, як правило, є поділ спільного майна, адже колишні часто претендують не те, що їм не належить.

Про те, як правильно оформити майно за шлюбу, щоб його не потрібно було ділити в майбутньому, пояснив у своєму Instagram адвокат Мар'ян Сащук.

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Яке майно не ділиться при розлученні

Майно, яке подружжя набуло за період сумісного життя, вважається спільною власністю пари та ділиться порівну при розірванні шлюбу. При цьому, є активи, які повністю належать одному з пари та залишаються їх власнику у повному обсязі. До таких цінностей відносять:

страхові виплати;

приватизоване житло;

майно, придбане до шлюбу;

приватизовані земельні ділянки;

премії та нагороди за особисті заслуги;

подарунки чи спадок, отримані під час шлюбу;

компенсації за втрату майна, що належало одному з подружжя;

майно, придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя;

особисті речі, в тому числі коштовності, навіть якщо вони куплені за спільні кошти.

Відповідно, якщо майно було у власності одного з подружжя до укладання шлюбу або придбане за його особисті кошти, інша сторона не може на нього претендувати. Однак інколи колишні намагаються отримати більше ніж їм належить.

Як оформити майно, щоб не втратити його при розлученні

Коли мова заходить за поділ майна, не всі готові "грати за правилами". Один з подружжя може заперечувати факт покупки майна за особисті кошти іншого, що неодмінно приведе до розв'язання цього питання у правовому полію.

І навіть якщо суд вам вдасться виграти — це може забрати багато часу, нервів і вилитись у додаткові фінансові витрати. Існує кілька способів цього уникнути:

Дарча (договір дарування): як ми вже казали, майно отримане в дар не підлягає поділу при розірванні шлюбу. Однак цей спосіб не застрахований від оскарження. Для цього, інший з подружжя повинен довести фіктивність дарчої у суді. Оформлення на третю особу: майно та інші цінності можна зареєструвати на родича або іншу довірену людину. Воно не підлягатиме поділу при розлученні, адже фактично ним володітиме не подружжя, а інша особа. Однак потрібно пам'ятати про безпеку та обрати надійну людину. Шлюбний договір: цим документом можна передбачити права та обов'язки кожного з подружжя, в тому числі й тих, що стосуються спільного майна. Також можна попросити другого з подружжя написати заяву, що придбане майно належить лише тому, хто його придбав. Вона повинна бути засвідчена нотаріально.

Всі три способи допоможуть убезпечити себе від несправедливого поділу майна при розлученні. Однак вони мають свої особливості, плюси та мінуси. Тож варто все ретельно зважити та завчасно подбати про правильне оформлення активів.

Раніше ми писали, що українці можуть вільно розпоряджатись своїм майном. Його можна подарувати третій особі, уклавши відповідний документ. Однак, навіть такий спосіб передачі прав власності, потребує певних фінансових затрат.

Також ми розповідали, що після смерті людини майно, яке вона набула за життя, ділиться між її спадкоємцями. Проте декому не вдасться отримати спадок за законом і на це є декілька причин.