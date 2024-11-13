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Відумерла спадщина — коли майно отримає держава

13 листопада 2024 12:52
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Спадщина може відійти державі — перелік причин
Суддя ухвалює рішення. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зазвичай за життя українці накопичують певні статки: нерухоме та рухоме майно, коштовності, гроші, цінні папери тощо. Логічно, що після їх смерті ці активи переходять їх спадкоємцям. Однак так відбувається не завжди.

Про те, коли спадок може забрати держава, пояснили фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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В спадкових справах бувають різні ситуації. Зазвичай на цінності є претендент, а то і не один. Однак після смерті спадкодавця може залишитись майно, яке не перейшло іншим людям (спадкоємцям). Згідно з Цивільним кодексом України така спадщина вважається — відумерлою. Так відбувається якщо:

  • відсутні усі спадкоємці за законом;
  • відсутні усі спадкоємці за заповітом;
  • усіх спадкоємців усунено від права на спадщину;
  • усі спадкоємці відмовились від прийняття спадщини.

Спадщина може бути визнана відумерлою лише за рішенням суду. Відповідний позов повинен подати  орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, або, для нерухомого майна — за його місцеперебуванням.

Якщо суд визнає спадщину відумерлою, то вона переходить у власність відповідної територіальної громади.

Хто подає заяву про визнання спадщини відумерлою 

Заяву про визнання спадщини відумерлою можна подати лише через рік з моменту її відкриття. Це можуть зробити:

  • кредитори спадкодавця;
  • органи місцевого самоврядування, де розташоване майно;
  • якщо мова йде про земельні ділянки сільськогосподарського призначення — власники або користувачі суміжних земельних ділянок.

Варто зазначити, що ніким не прийняте майно, охороняється до визнання спадщини відумерлою. Це робиться для збереження спадщини в інтересах спадкоємців, кредиторів спадкодавця або відказоодержувачів до її прийняття або визнання відумерлою.

Раніше ми писали, що заповіт — це дуже зручний інструмент, який розпорядитись своїм майном на випадок смерті. Однак, якщо за життя людина такий документ не склала, спадкування відбувається за законом.

Також ми розповідали, про можливі конфлікти між родичами через спадщину. Особливо складно розібратись в ситуаціях коли на майно претендують діти від різних шлюбів.

суд спадщина активи закон майно

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