Дарча, заповіт чи договір утримання — який спосіб оформлення спадщини найкращий

Способи передати майно нащадкам. Фото: Pixabay

Сьогодні чимало людей, які прагнуть передати своє майно іншій особі, переймаються питанням, що краще — подарувати його, заповісти чи оформити договір довічного утримання. Щоб не припуститися помилки, варто розуміти всі плюси та мінуси кожного з цих методів.

Про те, які способи передачі майна доступні українцям та в чому їх особливості, пояснили на сайті Зарічного районного суду.

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Чому українці часто судяться через спадщину

Спадкові справи — це досить поширене явище в українських судах, і на це є кілька причин:

Складність самої процедури через особливості законодавства. Це ситуація, з якою стикається кожен, оскільки успадкування рано чи пізно відбувається у житті кожної людини. Низький рівень правової грамотності населення, яке часто не має чіткого розуміння про те, як оформити спадщину, які документи необхідні тощо.

Переваги та недоліки кожного з методів оформлення спадщини

Вибір оптимального способу передачі майна після смерті може бути складним завданням, і багатьом українцям важливо визначитись, що краще обрати — заповіт, дарчу чи договір довічного утримання.

Дарча

Договір дарування здається привабливим, оскільки після його укладення не передбачаються додаткові витрати. Однак він не позбавлений ризиків, особливо коли йдеться про передачу майна близьким людям. У таких випадках є ймовірність, що після дарування особа, яка передала майно, може опинитися в ситуації, коли вона втратить доступ до свого житла або майна, що було подароване.

Заповіт

Заповіт часто є популярним способом передачі майна, але він має свої недоліки. Наприклад, заповідач може змінити або скасувати заповіт у будь-який час, що може призвести до непорозумінь серед спадкоємців. Крім того, оформлення заповіту включає витрати як для заповідача на нотаріальне посвідчення документа, так і для спадкоємців на оформлення права власності.

Договір довічного утримання

Договір довічного утримання передбачає, що майно переходить до іншої особи лише після смерті того, хто потребує догляду. Однак він також має свої особливості та ризики. Договір може бути розірваний односторонньо людиною, яка отримує догляд, що може призвести до матеріальних втрат для доглядача. У таких випадках важливо бути обережним, оскільки навіть після судових розглядів доглядачі часто не можуть повернути витрачені кошти.

Який спосіб передати спадок найкращий

Перш ніж обирати метод передачі майна, варто проконсультуватися з юристом, щоб врахувати всі можливі наслідки та ризики. Потрібно розуміти, що оскаржити такі правочини може бути дуже складно, оскільки нотаріуси ретельно перевіряють дієздатність сторін перед їх підписанням.

Вибір між цими варіантами залежить від особистих обставин, потреб та бажань сторін. Наприклад, договір дарування часто обирають для близьких людей, тоді як договір довічного утримання підходить для тих, хто хоче отримати забезпечення у вигляді допомоги чи догляду. Заповіт надає можливість чітко визначити майнові права після смерті та уникнути непорозумінь серед родичів.

Спадкування — це не лише отримання майна, а й відповідальність за борги та зобов’язання покійного. Згідно з українським законодавством, деякі активи не можна передати у спадок.

Кожен рано чи пізно замислюється, як розпорядитися своїм майном після смерті. В таких випадках українці можуть скласти заповіт.