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Дарственная, завещание или договор содержания — что выбрать

10 ноября 2024 09:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дарственная, завещание или договор содержания — какой способ оформления наследства наилучший
Способы передать имущество потомкам. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Сегодня многие люди, стремящиеся передать свое имущество другому лицу, задаются вопросом, что лучше — подарить его, завещать  или оформить договор пожизненного содержания. Чтобы не допустить ошибку, следует понимать все плюсы и минусы каждого из этих методов.

О том, какие способы передачи имущества доступны украинцам и в чем их особенности, пояснили на сайте Заречного районного суда.

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Наследственные дела — это довольно распространенное явление в украинских судах, и на это есть несколько причин:

  1. Сложность самой процедуры из-за особенностей законодательства.
  2. Это ситуация, с которой сталкивается каждый, поскольку наследование рано или поздно происходит в жизни каждого человека.
  3. Низкий уровень правовой грамотности населения, часто не имеющего четкого понимания о том, как оформить наследие, какие документы необходимы и так далее.

Преимущества и недостатки каждого из методов оформления наследия

Выбор оптимального способа передачи имущества после смерти может быть сложной задачей, и многим украинцам важно определиться, что лучше выбрать — завещание, дарственную или договор пожизненного содержания.

  • Дарственная

Договор дарения кажется привлекательным, поскольку после его заключения не предусматриваются дополнительные расходы. Однако он не лишен рисков, особенно когда речь идет о передаче имущества близким людям. В таких случаях есть вероятность, что после дарения лицо, передавшее имущество, может оказаться в ситуации, когда оно потеряет доступ к своему жилью или имуществу, которое было подарено.

  • Завещание

Завещание часто является популярным способом передачи имущества, но оно имеет свои недостатки. К примеру, завещатель может изменить или отменить завещание в любое время, что может привести к недоразумениям среди наследников. Кроме того, оформление завещания включает расходы как для завещателя на нотариальное удостоверение документа, так и для наследников по оформлению права собственности.

  • Договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания предусматривает, что имущество переходит к другому лицу только после смерти нуждающегося в уходе. Однако у него также есть свои особенности и риски. Договор может быть расторгнут односторонне человеком, получающим уход, что может привести к материальным потерям для человека который его оказывал. В таких случаях важно быть осторожным, поскольку даже после судебных разбирательств может быть тяжело вернуть потраченные средства.

Какой способ передать наследство лучше

Прежде чем выбирать метод передачи имущества, следует проконсультироваться с юристом, чтобы учесть все возможные последствия и риски. Следует понимать, что обжаловать такие сделки может быть очень сложно, поскольку нотариусы тщательно проверяют дееспособность сторон перед их подписанием.

Выбор этих вариантов зависит от личных обстоятельств, потребностей и желаний сторон. Например, договор дарения часто выбирают для близких людей, в то время как договор пожизненного содержания подходит для тех, кто хочет получить обеспечение посредством помощи или ухода. Завещание позволяет четко определить имущественные права после смерти и избежать недоразумений среди родственников.

Наследование — это не только получение имущества, но и ответственность за долги и обязательства усопшего. Согласно украинскому законодательству, некоторые активы нельзя передать по наследству.

Каждый рано или поздно задумывается о том, как распорядиться своим имуществом после смерти. В таких случаях украинцы могут составить завещание.

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