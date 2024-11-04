Що українці не можуть передати у спадок

Які активи не можна успадкувати. Фото: Pixabay

Спадкування – це не лише процес отримання майна, а й прийняття на себе відповідальності за борги та зобов’язання, які залишив після себе покійний. Згідно із законодавством України, є певні активи, які не можуть бути предметом спадщини.

Про те, що саме не входить до складу спадщини, розповіли експерти Громадської приймальні Харківської правозахисної групи.

Читайте також:

Що не може стати предметом спадкування

Згідно зі статтею 1219 Цивільного кодексу України, до спадщини не входять права та зобов’язання, які тісно пов’язані з особистістю спадкодавця. До них належать:

Особисті немайнові права. Права на аліменти, пенсії, допомоги або інші законодавчо визначені виплати. Права та обов’язки особи як кредитора чи боржника, викладені в статті 608 цього Кодексу. Право на компенсацію за шкоду, завдану внаслідок травми чи інших ушкоджень здоров'я. Право на участь у товаристві та членство в громадських об'єднаннях, якщо інше не передбачено законодавством або статутними документами.

Які обов'язки можна отримати разом зі спадком

Що стосується обов’язків, то після смерті боржника його фінансові зобов’язання переходять до спадкоємця, який відповідає перед кредитором у межах вартості успадкованого майна. До обов’язків, що входять до складу спадщини, належать:

зобов’язання, що виникають з цивільноправових угод;

витрати за договором оренди житла з правом викупу;

витрати на утримання, лікування та поховання спадкодавця (але не більше ніж за три роки);

виплати неустойки у вигляді штрафу або пені, призначеної судом за життя спадкодавця;

зобов’язання щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, визначеної судом за життя спадкодавця.

Всі боргові зобов’язання переходять до спадкоємця, незалежно від того, чи він отримав майно за законом, чи за заповітом. Кожен спадкоємець має особисто виконати вимоги кредитора в межах своєї частки спадщини.

Заробітна плата, пенсії, стипендії, аліменти, допомоги за тимчасову непрацездатність, компенсації за травми та інші соціальні виплати, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя, передаються членам його родини, а у разі їх відсутності — включаються до спадщини.

Що ще варто знати

Розлучення зазвичай супроводжується конфліктами щодо розподілу майна. Інколи колишній партнер може претендувати на активи, які йому не належать.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, існує кілька способів стати власником майна. Це стосується всіх видів нерухомості: гаражів, земельних ділянок, квартир та будинків, які можуть бути передані у спадок або в дар.

