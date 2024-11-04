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За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

4 ноября 2024 13:08
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Что украинцы не могут передать по наследству
Какие активы нельзя унаследовать. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Наследование — это не только процесс получения имущества, но и принятие ответственности за долги и обязательства, которые оставил после себя покойный. Согласно законодательству Украины есть определенные активы, которые не могут быть предметом наследства.

О том, что именно не входит в состав наследства, рассказали эксперты Общественной приемной Харьковской правозащитной группы.

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Что не может стать предметом наследования

Согласно статье 1219 Гражданского кодекса Украины, в наследство не входят права и обязательства, тесно связанные с личностью наследодателя. К ним относятся:

  1. Личные неимущественные права.
  2. Права на алименты, пенсии, пособия или другие законодательно определенные выплаты.
  3. Права и обязанности лица как кредитора или должника, изложенные в статье 608 настоящего Кодекса.
  4. Право на компенсацию за ущерб, причиненный вследствие травмы или других повреждений здоровья.
  5. Право на участие в обществе и членство в общественных объединениях, если иное не предусмотрено законодательством или уставными документами.

Какие обязанности можно получить вместе с наследством

Что касается обязанностей, то после смерти должника его финансовые обязательства переходят к наследнику, отвечающему перед кредитором в пределах стоимости унаследованного имущества. К обязанностям, входящим в состав наследства, относятся:

  • обязательства, возникающие из гражданско-правовых соглашений;
  • расходы по договору аренды жилья с правом выкупа;
  • расходы на содержание, лечение и захоронение наследодателя (но не более чем за три года);
  • выплаты неустойки в виде штрафа или пени, назначенной судом при жизни наследодателя;
  • обязательство по возмещению материального и морального вреда, определенного судом при жизни наследодателя.

Все долговые обязательства переходят к наследнику, независимо от того, получил ли он имущество по закону или по завещанию. Каждый наследник должен лично выполнить требования кредитора в пределах своей доли наследства.

Заработная плата, пенсии, стипендии, алименты, пособия за временную нетрудоспособность, компенсации за травмы и другие социальные выплаты, которые принадлежали наследодателю, но не полученные им при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия включаются в наследство.

Что еще стоит знать

Развод обычно сопровождается конфликтами по распределению имущества. Иногда бывший партнер может претендовать на не принадлежащие ему активы.

В Украине, как и во многих других странах, существует несколько способов стать собственником имущества. Это касается всех видов недвижимости: гаражей, земельных участков, квартир и домов, которые могут быть переданы по наследству или в дар.

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