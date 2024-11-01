Яке майно не ділиться при розлученні у 2024 році – список

Поділ майна при розлученні. Фото: Pexels

Розлучення часто супроводжується суперечками щодо поділу майна. При цьому колишні партнери можуть претендувати на активи, набуті ще до укладення шлюбу або придбані за особисті кошти одного з пари.

Фахівці порталу "Безплатної правничої допомоги" пояснили, яке майно не підлягає розподілу при розлученні.

Читайте також:

Яке майно не ділиться при розірванні шлюбу

Майно, яке належало одному з партнерів ще до шлюбу, не підлягає поділу після розлучення. Крім того, існує низка інших речей та матеріальних цінностей, які не потребують поділу між партнерами, навіть якщо вони були набуті в період спільного проживання.

Закон України наголошує, що певні категорії речей є особистою власністю одного з подружжя і не підлягають поділу після розлучення. До них належать:

Особисті речі, зокрема коштовності. Нагороди та премії, здобуті за індивідуальні досягнення. Майно, отримане як дарунок або у спадок під час шлюбу. Активи, придбані під час шлюбу за особисті кошти одного з партнерів. Земельні ділянки, отримані в процесі безоплатної приватизації під час шлюбу. Житло, приватизоване за законом "Про приватизацію державного житлового фонду". Кошти, виплачені як компенсація за втрачені особисті речі або за моральну шкоду. Страхові виплати, якщо внески сплачувались з особистих коштів.

Чи підлягає поділу майно, отримане у спадок

Майно, отримане у спадок, не ділиться при розлученні. Однак, якщо інший партнер вкладав кошти у це майно під час шлюбу, він може розраховувати на його частку.

Для цього необхідно в суді довести, що його інвестиції значно збільшили вартість майна. Підтвердженням можуть стати чеки на будівельні матеріали, обладнання або квитанції за проведені роботи. Без цих документів довести свій внесок майже неможливо.

Що ще варто знати

Нагадуємо, що отримати майно в Україні можливо не лише придбавши його, але і шляхом дарування або спадкування. Це стосується будь-якої нерухомості: гаражів, земельних ділянок, квартир та будинків.

Також ми розповідали, що в Україні відбулися зміни у законі, які регулюють процес прийняття спадщини. Зокрема, повернуто строки, які діяли до початку війни.