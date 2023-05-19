Термін подання заяви на отримання спадку складає пів року

Право на спадок тепер потрібно заявити впродовж 6 місяців. Фото: google.com

Після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року український уряд вніс корективи у строки прийняття спадщини. Постановою Кабінету міністрів №164 від 28 лютого 2022 року також було передбачено, що на період дії воєнного стану перебіг період у 6 місяців буде призупинено максимум на чотири місяці. Таким чином, строк подання заяви про відкриття спадкової справи змінився: тепер це не 6, а 10 місяців з дня смерті спадкодавця. Видача свідоцтва про право на спадщину відбуватиметься лише після закінчення десятимісячного строку прийняття.

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З травня 2023 року новою постановою, а саме постановою Кабінету Міністрів № 469, внесено додаткові зміни щодо строків прийняття спадщини. Нещодавня постанова, яка повертає умови довоєнного періоду, передбачає, що всі питання, що стосуються спадщини, тепер мають вирішуватися протягом шести місяців замість продовженого десятимісячного терміну.

Що таке черга спадкування?

Нагадаємо, спадкування – це юридичний процес, що передбачає передачу прав і обов’язків померлої особи, відомої як спадкодавець, обраним спадкоємцям. В Україні спадкування може відбуватися як за заповітом, що має законну силу, так і за законом. Раніше українська система спадкування допускала передачу майна за заповітом за умови, що спадкодавець, перебуваючи у тверезому розуму і здоровій пам’яті, підписав документи про розподіл свого майна та прав через уповноважену особу. У тих випадках, коли заповіту не було, закон передбачав розподіл прав і обов'язків між логічними спадкоємцями.

Законодавство України визначає п'ять черг спадкування за законом, і якщо спадкоємців вищої черги немає право на спадкування переходить до спадкоємців наступної. До першої черги спадкування належать діти, дружина та батьки спадкодавця, що мають однакові права на частку майна. Друга лінія — включає братів і сестер, бабусь і дідусів та інших близьких членів родини, тоді як третя лінія – дядьків і тіток.

У четвертій черзі знаходяться особи, які проживали зі спадкодавцем і спільно керували домогосподарством протягом останніх п’яти років. Зазвичай у цьому випадку йдеться про пари, які перебувають у неофіційних стосунках. До п'ятої черги входять несімейні утриманці спадкодавця та інші родичі до шостого ступеня споріднення.

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