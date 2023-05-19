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Правила наследования изменились: спешите к нотариусу

19 мая 2023 22:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Срок подачи заявления на получение наследства составляет полгода
Право на наследство теперь следует заявить в течение 6 месяцев. Фото: google.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года украинское правительство внесло коррективы в сроки принятия наследства. Постановлением Кабинета министров №164 от 28 февраля 2022 года также было предусмотрено, что на период действия военного положения период в 6 месяцев будет приостановлен максимум на четыре месяца. Таким образом, срок подачи заявления об открытии наследственного дела изменился: теперь это не 6, а 10 месяцев со дня смерти наследодателя. Выдача свидетельства о праве на наследство будет производиться только по истечении десятимесячного срока.

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С мая 2023 года новым постановлением, а именно постановлением Кабинета Министров № 469, внесены дополнительные изменения сроков принятия наследства. Недавнее постановление, возвращающее условия довоенного периода, предусматривает, что все вопросы, касающиеся наследства, теперь должны решаться в течение шести месяцев вместо продленного десятимесячного срока.

Что такое очередь наследования?

Напомним, наследование — это юридический процесс, предусматривающий передачу прав и обязанностей умершего лица, известного как наследодатель, избранным наследникам. В Украине наследование может происходить как по завещанию, имеющему законную силу, так и по закону. Ранее украинская система наследования допускала передачу имущества по завещанию при условии, что наследодатель, находясь в здравом уме и здравом сознании, подписал документы о распределении своего имущества и прав через уполномоченное лицо. В тех случаях, когда завещания не было, закон предусматривал распределение прав и обязанностей между логическими наследниками.

Законодательство Украины определяет пять очередей наследования по закону, и если наследников высшей очереди нет права на наследование переходит к наследникам следующей. В первую очередь наследования относятся дети, жена и родители наследодателя, имеющие одинаковые права на долю имущества. Вторая линия — включает братьев и сестер, бабушек и дедушек и других близких членов семьи, тогда как третья линия — дядей и теток.

В четвертой очереди находятся лица, проживавшие с наследодателем и совместно руководившие домохозяйством в течение последних пяти лет. Обычно в этом случае речь идет о парах, которые находятся в неофициальных отношениях. В пятую очередь входят несемейные иждивенцы наследодателя и другие родственники до шестой степени родства.

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