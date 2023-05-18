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Як швидко назбирати на квартиру: 5 дієвих стратегій

18 травня 2023 17:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як швидко назбирати на квартиру: 5 дієвих стратегій
Перемагає той, у кого є план і віра у свою мрію. Фото: PXhere
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Заощадження грошей на конкретну мету, наприклад — придбання власного будинку, може бути складною, але реальною метою. Щоб успішно накопичити необхідну суму, важливо дотримуватися стратегічного підходу. Використовуючи практичні поради з цієї статті ви зможете досягти своєї мети вже за 5-10 років.  

Про те, як швидко накопичити на квартиру, написали Financer.com.

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1. Формулювання чіткої мети. Першим кроком до заощаджень на будинок вашої мрії є встановлення конкретної мети. Візуалізуйте житло, яке хочете придбати: дослідіть вебсайт нерухомості, зустріньтеся з рієлторами та забудовниками й відвідайте кілька квартир. Це допоможе вам визначитися із розмірами й типом житла і визначити суму, яку потрібно заощадити.

2. Почніть з малого та будьте реалістами. Заощадити значну суму грошей одночасно може бути психологічно складним. Почніть із заощадження певного відсотка свого місячного доходу, наприклад — 30% або 40%. Якщо ви почнете із прийнятної суми, то це дозволить вам напрацювати фінансові звички та поступово пристосуватися до більш економного способу життя.

3. Мінімізуйте витрати. Один із найефективніших способів збільшити свої заощадження — мінімізувати витрати. Оцініть свої витрати та визначте, як ви можете їх скоротити. Наприклад, подумайте про скасування підписки на музику, фільми чи платні версії онлайн-платформ. Час від часу вибирайте безкоштовні послуги потокового перегляду фільмів і видаляйте інформацію кредитної картки з вебсайтів і мобільних програм, щоб уникнути імпульсивних покупок.

4. Пам’ятайте про щоденні витрати. Незначна зміна способу життя може значно вплинути на ваші заощадження. Беріть обід на роботу та обмежтеся купівлею не більше кількох чашок кави на тиждень. Якщо можливо, обирайте громадський транспорт, піші прогулянки або екологічні способи пересування, такі як їзда на велосипеді чи електричних скутерах, щоб зменшити щоденні витрати на дорогу.

5. Створіть фінансову подушку безпеки. Переконайтеся, що ви відкладаєте частину свого доходу як фінансову подушку безпеки. Прагніть заощаджувати принаймні 5% свого місячного прибутку, щоб створити буфер для несподіваних витрат або майбутніх фінансових потреб, таких як виплата іпотеки чи кредиту.

6. Шукайте економічно ефективні рішення. Якщо ви вирішили ремонт, то спробуйте зробити це в межах мінімального бюджету досліджуючи онлайн-платформи типу OLX, де користувачі часто роздають або продають вживані меблі за номінальними цінами. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як отримати допомогу від "Фонду Союзників Світу".

Також ви можете дізнатися, як скасувати автоматичне продовження депозиту в "Приватбанку". 

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