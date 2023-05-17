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Пенсіонерам знову проіндексують пенсії: хто отримає на 1000 гривень більше?

17 травня 2023 17:20
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Хто з пенсіонерів скоро отримуватиме на 1000 грн більше?
Пенсіонери отримуватимуть більше. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Нещодавно Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про чергову індексацію пенсій: найближчим часом деякі пенсіонери вчергове отримають додаткові надбавки. І якщо в березні пенсіонерам, що не працюють, вже підвищили пенсії, то у липні держава збільшить виплати наступній категорії пенсіонерів.

Нещодавно про майбутню індексацію написали на сайті ПФУ.

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З 1 липня держслужбовцям, народним депутатам, науковцям і чиновникам також підвищать пенсії. Їхній щомісячний дохід збільшиться на 19,7%. 

Важливо зазначити, що в березні індексацію для пенсіонерів цих категорій взагалі не проводили. Липневий розрахунок індексації для цих категорій проведуть за тією ж формулою, що й для решти українців: половину середньої заробітної плати за три роки додадуть до 50% суми від торішньої інфляції. 

Як рахували пенсії?

Щоб зрозуміти, як рахують пенсії, розгляньмо приклад. Якщо розрахунковий розмір пенсії фізичної особи становить 5000 гривень, то після 1 липня розмір ця сума збільшиться до 5985 гривень. 

Індексація 2024

Наступна індексація відбудеться в березні 2024 року після поточного раунду коригувань. Однак варто визнати, що у 2023 році через бюджетні труднощі індексацію прожиткового мінімуму скасовано. Таким чином, мінімальний і максимальний розмір пенсії, а також надбавка за вислугу років цього року не будуть підвищуватися понад норму. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як призначають пенсію за умови, якщо ви працюєте на сезонній роботі. 

Можливо вам теж буде цікаво почитати про те, що ПФУ попередив про затримки пенсій для тих, хто отримує гроші на картку.

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