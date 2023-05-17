Хто з пенсіонерів скоро отримуватиме на 1000 грн більше?

Пенсіонери отримуватимуть більше. Фото: Pexels

Нещодавно Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про чергову індексацію пенсій: найближчим часом деякі пенсіонери вчергове отримають додаткові надбавки. І якщо в березні пенсіонерам, що не працюють, вже підвищили пенсії, то у липні держава збільшить виплати наступній категорії пенсіонерів.

Нещодавно про майбутню індексацію написали на сайті ПФУ.

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З 1 липня держслужбовцям, народним депутатам, науковцям і чиновникам також підвищать пенсії. Їхній щомісячний дохід збільшиться на 19,7%.

Важливо зазначити, що в березні індексацію для пенсіонерів цих категорій взагалі не проводили. Липневий розрахунок індексації для цих категорій проведуть за тією ж формулою, що й для решти українців: половину середньої заробітної плати за три роки додадуть до 50% суми від торішньої інфляції.

Як рахували пенсії?

Щоб зрозуміти, як рахують пенсії, розгляньмо приклад. Якщо розрахунковий розмір пенсії фізичної особи становить 5000 гривень, то після 1 липня розмір ця сума збільшиться до 5985 гривень.

Індексація 2024

Наступна індексація відбудеться в березні 2024 року після поточного раунду коригувань. Однак варто визнати, що у 2023 році через бюджетні труднощі індексацію прожиткового мінімуму скасовано. Таким чином, мінімальний і максимальний розмір пенсії, а також надбавка за вислугу років цього року не будуть підвищуватися понад норму.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як призначають пенсію за умови, якщо ви працюєте на сезонній роботі.

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