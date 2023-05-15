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Можна вже сьогодні: яку допомогу українці можуть отримати від Естонії?

15 травня 2023 18:18
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Онкохворі та поранені на війні цивільні українці можуть отримати допомогу від Естонії
Хто може отримати допомогу від Естонії? Фото: Flickr
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Сьогодні українці можуть отримати допомогу від багатьох міжнародних організацій. Нещодавно Естонська рада у справах біженців поряд із традиційною фінансовою допомогою запровадила ініціативу швидкого реагування, спеціально розроблену для надання негайної допомоги тим, хто її терміново потребує. У рамках цього проєкту українці, які опинилися в критичній ситуації, можуть подати заявку на екстрені кошти, що потрібні їм для життєво важливих медичних втручань і лікування. 

Нещодавно про це написали "Факти.ua". Естонська рада у справах біженців надає допомогу громадянам двох конкретних категорій:

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• особи, уражені онкологічними захворюваннями, що потребують негайного хірургічного втручання (одна чи навіть кілька осіб у родині);
• постраждалі внаслідок бойових дій особи або домогосподарства, які потребують термінової медичної допомоги.

Щоб отримати цю фінансову допомогу, заявники мають заповнити онлайн-форму та надати медичні документи, що підтверджують наявність онкологічного захворювання чи травми. Крім того, вони повинні надати копію свого паспорта або будь-якого іншого дійсного документа, що посвідчує особу.

Після подання Естонська рада у справах біженців ретельно перевірить надану інформацію та документацію. Протягом п’яти днів організація зв’яжеться з особами, які звернулися за фінансовою допомогою.

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