Онкобольные и раненые на войне гражданские украинцы могут получить помощь от Эстонии

Кто может получить помощь от Эстонии? Фото: Flickr

Сегодня украинцы могут получить помощь от многих международных организаций. Недавно Эстонский совет по делам беженцев наряду с традиционной финансовой помощью ввел инициативу быстрого реагирования, специально разработанную для оказания немедленной помощи тем, кто в ней срочно нуждается. В рамках этого проекта украинцы, оказавшиеся в критической ситуации, могут подать заявку на экстренные средства, необходимые им для жизненно важных медицинских вмешательств и лечения.

Недавно об этом написали "Факты.ua". Эстонский совет по делам беженцев оказывает помощь гражданам двух конкретных категорий:

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• лица, больные онкологическими заболеваниями, требующими немедленного хирургического вмешательства (один или несколько человек в семье);

• пострадавшие в результате боевых действий лица или домохозяйства, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Чтобы получить финансовую помощь, заявители должны заполнить онлайн-форму и предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие онкологического заболевания или травмы. Кроме того, они должны предоставить копию своего паспорта или любого другого действительного документа, удостоверяющего личность.

После представления Эстонский совет по делам беженцев тщательно проверит предоставленную информацию и документацию. В течение пяти дней организация свяжется с лицами, обратившимися за финансовой помощью.

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