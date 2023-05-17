Кто из пенсионеров скоро будет получать на 1000 грн больше?

Пенсионеры будут получать больше. Фото: Pexels

Недавно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об очередной индексации пенсий: в ближайшее время некоторые пенсионеры в очередной раз получат дополнительные надбавки. И если в марте неработающим пенсионерам уже повысили пенсии, то в июле государство увеличит выплаты уже следующей категории пенсионеров.

Недавно о предстоящей индексации написали на сайте ПФУ.

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С 1 июля госслужащим, народным депутатам, ученым и чиновникам также повысят пенсии. Их ежемесячный доход вырастет на 19,7%.

Важно отметить, что в марте индексация для пенсионеров этих категорий вообще не проводилась. Июльский расчет индексации для этих категорий будет проведен по той же формуле, что и для остальных украинцев: половину средней заработной платы за три года прибавят до 50% от суммы прошлогодней инфляции.

Как считали пенсии?

Чтобы понять, как считают пенсии, рассмотрим пример. Если расчетный размер пенсии физического лица составляет 5000 гривен, то после 1 июля эта сумма увеличится до 5985 гривен.

Индексация 2024

Следующая индексация состоится в марте 2024 г. после текущего раунда корректировок. Однако следует признать, что в 2023 году из-за бюджетных трудностей индексация прожиточного минимума отменена. Таким образом, минимальный и максимальный размер пенсии, а также надбавка за выслугу лет этого года не будут повышаться сверх нормы.

Напомним, что недавно мы писали о том, как назначают пенсию при условии, если вы работаете на сезонной работе.

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