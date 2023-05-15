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Яку допомогу українці можуть отримати від австрійської організації і яка процедура

15 травня 2023 19:17
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Гуманітарна і психологічна допомога від австрійської організації
Як отримати допомогу? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну багато міжнародних та іноземних організацій вирішили допомогти українцям, які найбільше постраждали від війни. Нещодавно зареєстрована в Австрії організація Hilfswerk International (HWI) у співпраці з партнерською ГО "СТАН" створила програму з допомоги "Комплексна гуманітарна допомога постраждалим мігрантам та найбільш вразливим категоріям населення України".

Про те, як отримати цю допомогу, написали "Hilfswerk". 

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У рамках програми партнери відкрили пункти, де люди можуть отримати видають гуманітарну допомогу та комплексну психологічну й соціальну підтримку. Наразі вони працюють в Івано-Франківську, Покрові (Дніпропетровська область) та Валках (Харківська область). 

Допомога спрямована на такі категорії:
•    внутрішньо переміщені особи (ВПО);
•    особи з обмеженими можливостями;
•    багатодітні сім'ї;
•    самотні матері або батьки;
•    сім'ї, члени яких мають інвалідність;
•    члени сімей учасників бойових дій та інше.

Як отримати допомогу?

Щоб отримати доступ до допомоги потрібно зареєструватися онлайн та заповнивнити відповідну заявку. Процес реєстрації гарантує, що допомога дістанеться тим, хто найбільше її потребує. 

Ось посилання для реєстрації у відповідних пунктах допомоги:
1.    Пункт в Івано-Франківську
Telegram-канал організації: https://t.me/+qmJDpNrvYLQwOTky

2. Пункт у Покрові (Дніпропетровська область)
Telegram-канал організації: https://t.me/helppointpokrov
Для участі в освітніх та психологічних заходах заповніть та надішліть анкету.

3. Пункт у Валках
Telegram-канал організації: https://t.me/hum_aid_Valky/3196
Сторінка організації у Facebook: https://www.facebook.com/HelpPoint.Valky

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, що жителі деокупованих територій  можуть отримати невеличку фінансову допомогу

Також ми писали про те, як оформити допомогу на лікування на  тисяч гривень.

Нещодавно ми також писали про те, що в Одесі відремонтували три квартири для жінок, які постраждали від насильства під час війни

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