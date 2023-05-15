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Какую помощь украинцы могут получить от австрийской организации и какая процедура

15 мая 2023 19:17
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Гуманитарная и психологическая помощь от австрийской организации
Как получить помощь? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину многие международные и иностранные организации решили помочь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. Недавно зарегистрированная в Австрии организация Hilfswerk International (HWI) в сотрудничестве с партнерской ОО "СТАН" создала программу помощи "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим мигрантам и наиболее уязвимым категориям населения Украины".

О том, как получить эту помощь, написали "Hilfswerk".

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В рамках программы партнеры открыли пункты, где люди могут получить гуманитарную помощь и комплексную психологическую и социальную поддержку. В настоящее время они работают в Ивано-Франковске, Покрове (Днепропетровская область) и Валках (Харьковская область).

Помощь направлена на следующие категории:
• внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
• лица с ограниченными возможностями;
• многодетные семьи;
• одинокие матери или родители;
• семьи, члены которых имеют инвалидность;
• члены семей участников боевых действий и прочее.

Как получить помощь?

Чтобы получить доступ к помощи, необходимо зарегистрироваться онлайн и заполнить соответствующую заявку. Процесс регистрации гарантирует, что помощь достанется тем, кто больше всего в ней нуждается.

Ссылки для регистрации в соответствующих пунктах помощи

1. Пункт в Ивано-Франковске
Telegram-канал организации: https://t.me/+qmJDpNrvYLQwOTky

2. Пункт в Покрове (Днепропетровская область)
Telegram-канал организации: https://t.me/helppointpokrov
Для участия в образовательных и психологических мероприятиях заполните и отправьте анкету.

3. Пункт в Валках
Telegram-канал организации: https://t.me/hum_aid_Valky/3196
Страница организации в Facebook: https://www.facebook.com/HelpPoint.Valky

Напомним, недавно мы писали о том, что жители деоккупированных территорий могут получить небольшую финансовую помощь .

Также мы писали о том, как оформить помощь на лечение на тысячи гривен.

Недавно мы также писали о том, что в Одессе отремонтировали три квартиры для пострадавших от насилия во время войны женщин .

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