Гуманитарная и психологическая помощь от австрийской организации

Как получить помощь? Фото: Pexels

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину многие международные и иностранные организации решили помочь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. Недавно зарегистрированная в Австрии организация Hilfswerk International (HWI) в сотрудничестве с партнерской ОО "СТАН" создала программу помощи "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим мигрантам и наиболее уязвимым категориям населения Украины".

О том, как получить эту помощь, написали "Hilfswerk".

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В рамках программы партнеры открыли пункты, где люди могут получить гуманитарную помощь и комплексную психологическую и социальную поддержку. В настоящее время они работают в Ивано-Франковске, Покрове (Днепропетровская область) и Валках (Харьковская область).

Помощь направлена на следующие категории:

• внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

• лица с ограниченными возможностями;

• многодетные семьи;

• одинокие матери или родители;

• семьи, члены которых имеют инвалидность;

• члены семей участников боевых действий и прочее.

Как получить помощь?

Чтобы получить доступ к помощи, необходимо зарегистрироваться онлайн и заполнить соответствующую заявку. Процесс регистрации гарантирует, что помощь достанется тем, кто больше всего в ней нуждается.

Ссылки для регистрации в соответствующих пунктах помощи

1. Пункт в Ивано-Франковске

Telegram-канал организации: https://t.me/+qmJDpNrvYLQwOTky

2. Пункт в Покрове (Днепропетровская область)

Telegram-канал организации: https://t.me/helppointpokrov

Для участия в образовательных и психологических мероприятиях заполните и отправьте анкету.

3. Пункт в Валках

Telegram-канал организации: https://t.me/hum_aid_Valky/3196

Страница организации в Facebook: https://www.facebook.com/HelpPoint.Valky

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