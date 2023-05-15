Гуманитарная и психологическая помощь от австрийской организации

Какую помощь украинцы могут получить от австрийской организации и какая процедура
После начала широкомасштабного вторжения России в Украину многие международные и иностранные организации решили помочь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. Недавно зарегистрированная в Австрии организация Hilfswerk International (HWI) в сотрудничестве с партнерской ОО "СТАН" создала программу помощи "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим мигрантам и наиболее уязвимым категориям населения Украины".
О том, как получить эту помощь, написали "Hilfswerk".
В рамках программы партнеры открыли пункты, где люди могут получить гуманитарную помощь и комплексную психологическую и социальную поддержку. В настоящее время они работают в Ивано-Франковске, Покрове (Днепропетровская область) и Валках (Харьковская область).
Помощь направлена на следующие категории:
• внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
• лица с ограниченными возможностями;
• многодетные семьи;
• одинокие матери или родители;
• семьи, члены которых имеют инвалидность;
• члены семей участников боевых действий и прочее.
Как получить помощь?
Чтобы получить доступ к помощи, необходимо зарегистрироваться онлайн и заполнить соответствующую заявку. Процесс регистрации гарантирует, что помощь достанется тем, кто больше всего в ней нуждается.
Ссылки для регистрации в соответствующих пунктах помощи
1. Пункт в Ивано-Франковске
Telegram-канал организации: https://t.me/+qmJDpNrvYLQwOTky
2. Пункт в Покрове (Днепропетровская область)
Telegram-канал организации: https://t.me/helppointpokrov
Для участия в образовательных и психологических мероприятиях заполните и отправьте анкету.
3. Пункт в Валках
Telegram-канал организации: https://t.me/hum_aid_Valky/3196
Страница организации в Facebook: https://www.facebook.com/HelpPoint.Valky
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