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Как быстро собрать на квартиру: 5 действенных стратегий

18 мая 2023 17:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Как быстро собрать на квартиру: 5 действенных стратегий
Побеждает тот, кто имеет план и верит в свою мечту. Фото: PXhere
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Экономия денег на конкретную цель, например — приобретение собственного дома, может быть сложной, но реальной целью. Чтобы успешно накопить необходимую сумму, важно придерживаться стратегического подхода. Используя практические советы из этой статьи вы сможете достичь своей цели уже через 5-10 лет.

О том, как быстро накопить на квартиру, написали Financer.com.

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1. Формулировка целей. Первым шагом к сбережениям на дом вашей мечты является установление конкретной цели. Определитесь, какое хотите жилье: изучите сайты недвижимости, встретитесь с риелторами и застройщиками и посетите несколько квартир. Это поможет вам определиться с размерами и типом жилья и определить сумму, которую нужно сэкономить.

2. Начните с малого и будьте реалистами. Сэкономить значительную сумму денег одновременно может быть психологически сложно. Начните со сбережения определенного процента своего месячного дохода, например, 30% или 40%. Если вы начнете с приемлемой суммы, это позволит вам наработать финансовые привычки и постепенно приспособиться к более экономному образу жизни.

3. Минимизируйте затраты. Один из самых эффективных способов увеличить свои сбережения — минимизировать затраты. Оцените расходы и определите, как вы можете их сократить. Например, подумайте об отмене подписки на музыку, фильмы или платные версии онлайн-платформ. Время от времени выбирайте бесплатные услуги потокового просмотра фильмов и удаляйте информацию кредитной карты с вебсайтов и мобильных приложений во избежание импульсивных покупок.

4. Помните о ежедневных расходах. Незначительное изменение образа жизни может оказать значительное влияние на ваши сбережения. Берите обед на работу и ограничитесь покупкой не более нескольких чашек кофе в неделю. Если возможно, выбирайте общественный транспорт, пешие прогулки или экологические способы передвижения, такие как езда на велосипеде или электрических скутерах.

5. Создайте финансовую подушку безопасности. Убедитесь, что вы откладываете часть своего дохода в качестве финансовой подушки безопасности. Старайтесь экономить по крайней мере 5% своей месячной прибыли, чтобы создать буфер для неожиданных расходов или будущих финансовых нужд, таких как выплата ипотеки или кредита.

6. Ищите экономически эффективные решения. Если вы решили ремонт, то попробуйте сделать это в пределах минимального бюджета, исследуя онлайн-платформы типа OLX, где пользователи часто раздают или продают подержанную мебель по номинальным ценам.

Напомним, недавно мы писали о том, как получить помощь от "Фонда союзников мира".

Также вы можете узнать, как отменить автоматическое продление депозита в "ПриватБанке".

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