Євросоюз створив нормативну базу для крипторинку

Крипторинок буде регульованим? Фото: QuoteInspector.com

Європейський Союз ввів нормативи, які дозволять регулювати криптоактиви. Нові правила ЄС, відомі як (MiCA), стосуються як емітентів токенів, так і постачальників крипто-послуг, що передбачає появу надійної основи для управління сектором, що швидко розвивається. Цей крок Ради Європейського Союзу став першою спробою створення нормативної база для криптоактивів в такому масштабі.

Про нововведення написали на сайті Євросоюзу.

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Нові правила спрямовані на підвищення прозорості, збереження фінансової стабільності та посилення захисту споживачів, а також — сприяння інноваціям у галузі.

Елізабет Свантессон, голова Міністерства фінансів Швеції, наголосила на важливості нормативно-правової бази, заявивши: "Сьогодні ми виконуємо свою обіцянку розпочати регулювання сектору криптоактивів. Останні події підтвердили нагальну потребу запровадити правила що стануть захистом для європейців, які інвестували в ці активи, і допоможуть запобігти зловживанню криптоіндустрією для відмивання грошей і фінансування тероризму".

Що передбачає нормативна база?

Ключові положення регламенту передбачають ліцензійні вимоги для бірж біткойнів та інших криптоплатформ, що працюють в ЄС. Це гарантує, що ці платформи дотримуватимуться певних стандартів і заходів безпеки. Крім того, емітенти стейблкойнів повинні повідомляти про достатню заставу своїх активів, що підвищує стабільність і мінімізує ризики, пов’язані з цими цифровими валютами.

Нові правила набудуть чинності через рік після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу, що дасть достатньо часу учасникам ринку для адаптації та виконання вимог. Цей знаковий крок Європейського парламенту створює прецедент, оскільки він являє собою перший комплексний набір правил для криптоактивів у глобальному масштабі.

Оскільки світ продовжує боротися зі складнощами контролю криптоіндустрії, проактивний підхід ЄС є прикладом для інших юрисдикцій, що прагнуть вирішити проблеми та можливості, які відкривають криптоактиви.

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