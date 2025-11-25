Вигрібна яма у дворі — на якій відстані від паркану сусіда копати та за що можуть оштрафувати

Будівництво вигрібної ями. Фото: Кадр з відео

Далеко не кожний приватний будинок можна під'єднати до централізованої каналізації. У такому випадку власник вирішує проблему стічних вод своїми силами. Та перш ніж починати копати вигрібну яму, українцям потрібно розібратись де її можна розташувати, яка має бути відстань до сусідів і яких правил потрібно дотримуватися. Це допоможе уникнути штрафів та конфліктів з власниками сусідніх ділянок.

Про те, на якій відстані від сусідського паркану можна копати вигрібну яму та на скільки можуть оштрафувати за порушення чинних норм, розповіли на сайті Саранчуківської сільської територіальної громади.

На якій відстані від паркану сусіда може знаходитись вигрібна яма

Українцям, які планують облаштувати вигрібну яму на своїй земельній ділянці, слід пам'ятати, що недотримання санітарних норм під час цього процесу може призвести до серйозних проблем: неприємного запаху, забруднення води, конфліктів із сусідами та навіть штрафів.

В Україні немає окремого закону про вигрібні ями. Їх розташування регулюють державні санітарні норми та правила утримання територій населених пунктів. Зокрема:

Відстань до сусідньої ділянки — 10-12 метрів. Глибина вигрібної ями повинна бути понад 3 метри. Відстань від вигрібної ями до житлових будинків, дитячих майданчиків, зон відпочинку, шкіл та лікарень — не менше 20 метрів. Якщо на ділянці або у сусіда є криниця або джерело води — відстань також не менше 20 метрів, а для громадських джерел водопостачання — 50 метрів.

Будівництво тимчасових споруд, включно з вигрібними ямами без фундаменту, не потребує спеціального дозволу. Але обов’язково потрібне погодження СЕС. Це потрібно, щоб уникнути забруднення житлової зони та появи захворювань.

На скільки можуть оштрафувати за неправильно облаштовану вигрібну яму

Порушення санітарних норм при експлуатації вигрібної ями може призвести до серйозних проблем. Якщо яма створює дискомфорт для сусідів — неприємний запах або забруднення води, вони мають право звернутися до СЕС або навіть до суду.

У разі порушення передбачена відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

штраф для громадян становить від 340 до 1 360 грн;

для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Тому перед будівництвом вигрібної ями варто правильно спланувати її розташування, підготувати проєкт і погодити його з СЕС. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами та проблем із законом.

