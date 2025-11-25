Выгребная яма во дворе — на каком расстоянии от забора соседа копать и за что могут оштрафовать

Строительство выгребной ямы. Фото: Кадр из видео

Далеко не каждый частный дом можно подключить к централизованной канализации. В таком случае владелец решает проблему сточных вод своими силами. Но прежде чем начинать копать выгребную яму, украинцам нужно разобраться где ее можно расположить, какое должно быть расстояние до соседей и какие правила нужно соблюдать. Это поможет избежать штрафов и конфликтов с владельцами соседних участков.

О том, на каком расстоянии от соседского забора можно копать выгребную яму и на сколько могут оштрафовать за нарушение действующих норм, рассказали на сайте Саранчуковской сельской территориальной общины.

На каком расстоянии от забора соседа может находиться выгребная яма

Украинцам, которые планируют обустроить выгребную яму на своем земельном участке, следует помнить, что несоблюдение санитарных норм во время этого процесса может привести к серьезным проблемам: неприятному запаху, загрязнению воды, конфликтам с соседями и даже штрафам.

В Украине нет отдельного закона о выгребных ямах. Их расположение регулируют государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных пунктов. В частности:

Расстояние до соседнего участка — 10-12 метров. Глубина выгребной ямы должна быть более 3 метров. Расстояние от выгребной ямы до жилых домов, детских площадок, зон отдыха, школ и больниц — не менее 20 метров. Если на участке или у соседа есть колодец или источник воды — расстояние также не менее 20 метров, а для общественных источников водоснабжения — 50 метров.

Строительство временных сооружений, включая выгребные ямы без фундамента, не требует специального разрешения. Но обязательно требуется согласование СЭС. Это нужно, чтобы избежать загрязнения жилой зоны и появления заболеваний.

На сколько могут оштрафовать за неправильно обустроенную выгребную яму

Нарушение санитарных норм при эксплуатации выгребной ямы может привести к серьезным проблемам. Если яма создает дискомфорт для соседей — неприятный запах или загрязнение воды, они имеют право обратиться в СЭС или даже в суд.

В случае нарушения предусмотрена ответственность по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

штраф для граждан составляет от 340 до 1 360 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Поэтому перед строительством выгребной ямы стоит правильно спланировать ее расположение, подготовить проект и согласовать его с СЭС. Это поможет избежать конфликтов с соседями и проблем с законом.

