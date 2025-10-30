Видео
Видео

Главная Экономика Сосед присвоил часть этажа — что делать остальным жильцам

Сосед присвоил часть этажа — что делать остальным жильцам

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:06
обновлено: 13:37
Сосед организовал тамбур или кладовку на этаже — что делать с незаконной конструкцией
Незаконно установленные двери возле лифтов. Фото: Новини.LIVE

Владельцы недвижимости в многоквартирных домах должны помнить, что коридоры, лестничные клетки, технические помещения и другие общие зоны являются собственностью всех жильцов дома. Самовольная установка дверей или других препятствий в этих помещениях без согласия всех совладельцев считается незаконной. Однако некоторые соседи сознательно пренебрегают этими правилами.

О том, могут ли соседи устанавливать двери или другие препятствия на общих коридорах и можно ли демонтировать эти конструкции, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли без согласия соседей ставить двери на общих коридорах

Такие действия могут затруднять доступ к счетчикам, электрощитам, коммуникациям и другому оборудованию, обслуживающему несколько квартир. ЖЭК в таких случаях часто игнорирует проблему, и доступ к общему имуществу может быть ограничен.

Согласно части 2 статьи 382 Гражданского кодекса Украины, все собственники квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества дома. К нему относятся:

  • несущие и ограждающие конструкции;
  • помещения общего пользования;
  • здания и сооружения на придомовой территории;
  • механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование.

Согласно части 2 статьи 369 ГК Украины, распоряжаться общим имуществом можно только с согласия всех совладельцев. Это означает, что устанавливать двери или другие ограничения без одобрения всех жильцов запрещено.

Что делать с незаконно установленной дверью

Часть 1 статьи 391 ГК Украины предусматривает право собственника требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом. В случае конфликта жильцы могут обратиться в суд, чтобы устранить незаконные ограничения в доступе к общим помещениям..

Ранее мы писали, что в Украине право собственности на недвижимость охраняется законом, но иногда оно может быть утрачено по инициативе собственника или независимо от него.

Также мы рассказывали, что современные покупатели жилья оценивают не только цену и площадь, но и комфорт и безопасность. Эти критерии, как правило, зависят от материалов и технологий строительства.

закон недвижимость имущество соседство многоэтажка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
