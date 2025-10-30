Сосед организовал тамбур или кладовку на этаже — что делать с незаконной конструкцией

Незаконно установленные двери возле лифтов. Фото: Новини.LIVE

Владельцы недвижимости в многоквартирных домах должны помнить, что коридоры, лестничные клетки, технические помещения и другие общие зоны являются собственностью всех жильцов дома. Самовольная установка дверей или других препятствий в этих помещениях без согласия всех совладельцев считается незаконной. Однако некоторые соседи сознательно пренебрегают этими правилами.

О том, могут ли соседи устанавливать двери или другие препятствия на общих коридорах и можно ли демонтировать эти конструкции, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли без согласия соседей ставить двери на общих коридорах

Такие действия могут затруднять доступ к счетчикам, электрощитам, коммуникациям и другому оборудованию, обслуживающему несколько квартир. ЖЭК в таких случаях часто игнорирует проблему, и доступ к общему имуществу может быть ограничен.

Согласно части 2 статьи 382 Гражданского кодекса Украины, все собственники квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества дома. К нему относятся:

несущие и ограждающие конструкции;

помещения общего пользования;

здания и сооружения на придомовой территории;

механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование.

Согласно части 2 статьи 369 ГК Украины, распоряжаться общим имуществом можно только с согласия всех совладельцев. Это означает, что устанавливать двери или другие ограничения без одобрения всех жильцов запрещено.

Что делать с незаконно установленной дверью

Часть 1 статьи 391 ГК Украины предусматривает право собственника требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом. В случае конфликта жильцы могут обратиться в суд, чтобы устранить незаконные ограничения в доступе к общим помещениям..

