Сусід організував тамбур чи комору на поверсі — що робити з незаконною конструкцією

Незаконно встановлені двері біля ліфтів. Фото: Новини.LIVE

​​​​​​Власники нерухомості у багатоквартирних будинках повинні пам’ятати, що коридори, сходові клітини, технічні приміщення та інші спільні зони є власністю всіх мешканців будинку. Самовільне встановлення дверей або інших перешкод у цих приміщеннях без згоди всіх співвласників вважається незаконним. Однак деякі сусіди свідомо нехтують цими правилами.

Про те, чи можуть сусіди встановлювати двері або інші перешкоди на загальних коридорах та чи можна демонтувати ці конструкції, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна без згоди сусідів ставити двері на загальних коридорах

Такі дії можуть ускладнювати доступ до лічильників, електрощитків, комунікацій та іншого обладнання, що обслуговує декілька квартир. ЖЕК у таких випадках часто ігнорує проблему, і доступ до спільного майна може бути обмежений.

Згідно з частиною 2 статті 382 Цивільного кодексу України, всі власники квартир і нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна будинку. До нього належать:

несучі та огороджувальні конструкції;

приміщення загального користування;

будівлі та споруди на прибудинковій території;

механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання.

Відповідно до частини 2 статті 369 ЦК України, розпоряджатися спільним майном можна лише за згодою всіх співвласників. Це означає, що встановлювати двері або інші обмеження без схвалення всіх мешканців заборонено.

Що робити з незаконно встановленими дверима

Частина 1 статті 391 ЦК України передбачає право власника вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні своїм майном. У випадку конфлікту мешканці можуть звернутися до суду, щоб усунути незаконні обмеження у доступі до спільних приміщень.

