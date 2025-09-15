Як обрати безпечний будинок та уникнути прихованих ризиків

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

При виборі квартири чи приватного будинку покупці все частіше цікавляться не лише площею та ціною, а й тим, наскільки житло буде комфортним і захищеним. Цей показник визначається насамперед матеріалами та технологіями будівництва.

За словами експерта з будівництва Назара Процика, безпечність житла залежить не від одного фактора, а від цілого комплексу рішень, які приймає забудовник.

"Матеріали самі по собі не гарантують безпеки. Важливо, як саме вони застосовані. Товщина стін, якість утеплення та правильне поєднання технологій — усе це формує кінцевий результат", — наголошує Процик.

Тепло і енергоефективність будинку

Тепло в оселі залежить не лише від того, чи використано цеглу, керамоблок або газоблок, а й від товщини стін та дотримання будівельних норм. Важливим є й утеплення фасаду. Якщо воно виконане з порушеннями, у квартирі з’являтимуться "холодні зони", які збільшать витрати на опалення.

Крім того, втрати тепла можливі через дах або вікна, тому варто зважати на їхню якість. Подвійні або потрійні склопакети з енергозберігальним напиленням значно підвищують енергоефективність.

"Будинок можна зводити у цілу цеглу, а можна лише в пів цегли – і це радикально змінює рівень теплоізоляції. Те саме стосується товщини утеплювача: 10, 15 або 20 сантиметрів мінеральної вати дають абсолютно різний результат", — пояснює Процик.

Шумоізоляція в житлі

Другий ключовий критерій безпечного та комфортного будинку — якісна шумоізоляція. Наявність "плаваючих підлог" або спеціальних міжквартирних перегородок дозволяє значно знизити рівень ударного шуму.

Варто враховувати і властивості матеріалів. Повнотіла цегла краще захищає від звуків, ніж пустотіла. Для тих, хто планує жити в багатоквартирному будинку, цей фактор має вирішальне значення.

"Шумоізоляція — це не лише комфорт. Вона прямо впливає на психологічний стан мешканців, адже постійний шум знижує якість життя", — підкреслює експерт.

Технології та професійність забудовника

Безпека житла визначається не лише матеріалами, а й тим, як працює забудовник. Дотримання технологій, контроль за якістю та використання сучасних рішень гарантують довговічність будинку.

Покупцям варто звертати увагу на репутацію компанії, приклади вже зведених об’єктів та відкритість у наданні інформації. Надійний забудовник не приховує деталей будівництва та надає доступ до проєктної документації.

Комплексний підхід до вибору житла

Щоб придбати справді безпечне житло, потрібно враховувати цілий набір параметрів:

товщину і якість стін;

правильність утеплення фасаду;

ефективність вікон та даху;

застосування шумоізоляційних технологій;

професійність забудовника.

"Безпечний будинок — це завжди результат системного підходу. Матеріали, технології та досвід будівельників разом формують якість, яку відчуває мешканець щодня", — резюмує Процик.

Майбутнє безпечного будівництва

Тенденції на ринку показують, що попит на безпечні та енергоефективні будинки зростатиме. Покупці дедалі більше звертають увагу не лише на ціну квадратного метра, а й на рівень захисту, комфорту та довговічності будинку.

У майбутньому саме ті забудовники, які робитимуть акцент на комплексному підході до безпеки, залишатимуться конкурентними. А для покупців розумний вибір уже сьогодні стане гарантією надійності їхнього житла на десятиліття вперед.

