Будівництво нових житлових комплексів — в яких областях побільшало квартир

Будівництво багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок житлової нерухомості в Україні демонструє змішані тенденції: загальні обсяги будівництва знизилися, але окремі регіони показують зростання, що вражає. У першій половині 2025 року в Україні здали в експлуатацію 51,5 тисячі квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той самий період 2024 року.

За даними Державної служби статистики, опрацьованими аналітиками ЛУН, частка квартир у багатоквартирних будинках також скоротилася: з 69,8% до 67,1%.

Загальна площа зданого житла склала 4,27 мільйона квадратних метрів, що на 6,4% менше, ніж торік. Проте цей спад не є рівномірним. У деяких регіонах будівництво набрало обертів, у інших — різко знизилось.

Будівництво ЖК в Україні. Графіка: ЛУН

Як підкреслюють аналітики, це означає:

попит на житло залишається, але він зміщується між регіонами;

будівельні компанії реагують на інвестиційний клімат і безпекову ситуацію;

регіони зростають нерівномірно, створюючи нових лідерів на карті України.

Лідери за кількістю новобудов

Найбільше житла у 2025 році здали у Київській області — 9 853 квартири. Загальна площа новобудов склала 0,88 мільйона квадратних метрів. Попри спад у 7,9%, область утримала першість.

Далі йдуть:

Київ — 7 380 квартир, 0,49 млн кв.м (мінус 22% до 2024 року);

Львівська область — 5 646 квартир, 0,48 млн кв.м (+8,9%).

У цих трьох регіонах зосереджено майже половину всіх новобудов України.

Регіони, які показали стрімке зростання

Справжнім сюрпризом стала Одеська область. Тут у першому півріччі 2025 року здали 6 570 квартир (0,39 млн кв.м), що на 56% більше, ніж торік.

Причини зростання:

відновлення попиту на житло біля моря;

нові інвестиції у великі житлові комплекси;

повернення внутрішніх переселенців до регіону.

Черкаська область також продемонструвала вражаюче зростання — приріст 51,6%. У 2025 році тут з’явилось 1 126 нових квартир проти 760 у 2024 році.

Інші регіони, де зафіксовано приріст:

Миколаївська область — плюс 35,8%;

Чернігівська область — плюс 24,4%;

Тернопільська область — плюс 23,7%.

Ці області поступово виходять із тіні столичних забудовників і формують власний ринок, наголошують аналітики.

Регіони з найбільшим спадом будівництва

Є області, де ситуація протилежна. Найбільше падіння зафіксовано у:

Харківській області — мінус 40,4%;

Житомирській області — мінус 37,7%;

Запорізькій області — мінус 30,6%;

Сумській області — мінус 29,1%;

Волинській області — мінус 27,2%.

Аналітики називають причини спаду:

безпекові ризики через близькість до фронту;

відтік населення;

зниження купівельної спроможності.

Які типи житла будують найчастіше

У більшості регіонів переважають квартири у багатоквартирних комплексах. Проте є і винятки. Наприклад, в Одеській області активно розвиваються таунхауси, а у передмістях Києва популярними залишаються малоповерхові комплекси.

Основні категорії нового житла у 2025 році:

багатоповерхові комплекси у Київській та Львівській областях;

середньоповерхові будинки в обласних центрах;

таунхауси й дуплекси у передмістях;

індивідуальні будинки у сільській місцевості.

Що означають зміни на ринку

Загальне зниження показників не свідчить про кризу будівельної галузі, наголошують аналітики. Навпаки, воно демонструє перерозподіл сил між регіонами. Київ поступово втрачає монополію, а інші області активно приваблюють покупців.

За прогнозами експертів, до кінця 2025 року:

частка Києва та області знизиться, але вони збережуть лідерство;

Одеська область закріпить позиції нового центру будівництва;

Львівська область стане важливим регіональним гравцем;

невеликі області отримають шанс на стабільне зростання.

Український ринок житла вже не обмежується столицею. Нові квартири все частіше з’являються там, де ще кілька років тому попиту майже не було. Це змінює як географію інвестицій, так і плани забудовників на майбутнє, констатують аналітики.

Як повідомлялось, війна значно змінила ринок нерухомості. Сьогодні, на відміну від 2022 року, коли основним критерієм була ціна, покупці звертають більше уваги на функціональність, комфорт та наявність різноманітних сервісів у житлових комплексах.

Також ми розповідали, що для завершення купівлі квартири в новобудові потрібно обов'язково зареєструвати право власності. Тільки після внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ви стаєте повноправним власником і можете вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм житлом.