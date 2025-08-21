Як оформити право власності на квартиру в новобудові — правила та нюанси у 2025 році

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Купівля квартири у новобудові завершується обов’язковою процедурою державної реєстрації. Лише після внесення даних до Державного реєстру майнових прав покупець стає офіційним власником житла. Це означає, що він може повноцінно володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Реєстрація є юридичною гарантією того, що об’єкт належить саме власнику, а не третім особам. Саме тому завершальний етап угоди є надзвичайно важливим і потребує уважності, зазначають в АН "Твоя фортеця".

Реєстрація права власності забудовником

Часто забудовники беруть на себе обов’язок здійснити реєстрацію прав власників. У такому випадку процедура проводиться колективно, одразу для групи інвесторів. Це звільняє покупців від потреби самостійно звертатися до державних органів, збирати документи та витрачати час у чергах.

Втім, є й недоліки. Терміни реєстрації можуть затягуватися, адже забудовник виступає лише посередником між власником і реєстраційною службою. Крім того, послуги компанії зазвичай коштують дорожче, ніж індивідуальне звернення.

Самостійна реєстрація права власності

Інший варіант — пройти реєстрацію самостійно. Це дозволяє контролювати процес та уникати додаткових витрат. Для цього можна звернутися до:

державного нотаріуса;

приватного нотаріуса;

центру надання адміністративних послуг.

Нотаріуси мають повноваження безпосередньо вносити відомості до Державного реєстру. У Центрі наданні адміністративних послуг подані документи передаються державному реєстратору для опрацювання.

Необхідні документи для реєстрації квартири

Існує чіткий перелік документів, що потрібні для підтвердження права власності на квартиру в новобудові:

заява на реєстрацію права власності;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

технічний паспорт на квартиру;

акт приймання-передачі житла;

договір із забудовником та додаткові угоди (за наявності);

квитанція про сплату адміністративного збору;

документи від забудовника про введення будинку в експлуатацію та присвоєння адреси.

Як оформити технічний паспорт

Технічний паспорт зазвичай замовляє сам власник квартири у БТІ. Підготовка займає близько п’яти днів, а вартість послуги становить від 500 до 700 гривень.

Термін реєстрації та вартість послуг

Стандартний термін реєстрації права власності становить п’ять робочих днів. Якщо виникають спірні ситуації чи накладення заяв, процедура може затягнутися.

Розмір збору залежить від терміновості:

0,1 прожиткового мінімуму — при реєстрації у стандартний строк;

1 прожитковий мінімум — якщо процедура триває два дні;

2 прожиткові мінімуми — при реєстрації за один день;

5 прожиткових мінімумів — при терміновому оформленні за дві години.

Також окремо сплачується плата за отримання витягу з Державного реєстру — у паперовій або електронній формі.

Порядок реєстрації квартири

Процедура проходить поетапно:

подання документів реєстратору;

формування електронної справи;

перевірка поданих документів;

прийняття рішення про внесення даних;

видача витягу у друкованому чи електронному вигляді.

Відмова у реєстрації права власності

У деяких випадках у реєстрації можуть відмовити. Це трапляється, якщо документи подані не в повному обсязі, мають суперечності, квартира перебуває в іпотеці чи під арештом, або раніше вже була зареєстрована з помилками. Також проблеми виникають при подвійних продажах.

Щоб уникнути ризиків, фахівці радять співпрацювати лише з надійними забудовниками, які мають усі дозвільні документи.

"Перед укладанням угоди варто перевірити статутні документи компанії-забудовника, наявність дозволу на будівництво та документів на землю. Надійні девелопери працюють через фонди фінансування будівництва, що мінімізує ризики для інвестора", — наголошують експерти.

Реєстрація квартири в іпотеці

Якщо квартира придбана в іпотеку, процедура реєстрації майже не відрізняється. Додатково до пакета документів додається іпотечний договір та довідка про розрахунок із забудовником.

У цьому випадку право власності оформлюється на покупця, але в документах вказується обтяження. Це означає, що власник не може продати чи подарувати житло без згоди банку. Обтяження знімається після повного погашення кредиту. Реєстрація такого обмеження коштує 0,05% від прожиткового мінімуму.

